“Ben je al ooit aan een elektrische poort gaan hangen terwijl ze opengaat?”: vrouw (40) sterft terwijl ze stunt demonstreert aan vriendin KVDS

23 oktober 2018

20u53

Bron: The Guardian, The Mirror 2 Een Britse vrouw is een gruwelijke dood gestorven toen ze verpletterd werd door een opengaande elektrische poort. Heidi Chalkley (40) verliet met een vriendin een ondergrondse parkeergarage toen ze haar plots vroeg of ze al ooit eens aan een elektrische poort was gaan gehangen terwijl die openging. Daarop demonstreerde ze wat ze bedoelde. Met noodlottige gevolgen.

Gisteren kwamen de details van het ongeval aan het licht tijdens een hoorzitting over de dood van de maatschappelijk werkster. Heidi Chalkley was op 14 augustus 2016 samen haar collega en vriendin Susan Gilmore naar de woning van Gilmore in Cambridge gereden. Het was rond kwart na zeven ’s avonds en de dames waren van plan om iets te gaan drinken.

Onderkant

Toen ze de wagen geparkeerd hadden en de parkeergarage onder de flat van Gilmore wilden verlaten via de poort – omdat het de snelste weg was – rende Chalkley opeens op haar vriendin vooruit. En ze drukte op de knop om de poort te openen. “Terwijl ik haar bijbeende, zei Heidi plots: ‘Ben je al ooit aan een elektrische poort gaan gehangen terwijl ze opengaat?’ Daarop greep ze de onderkant van de poort vast. Ik dacht dat ze weer los zou laten.”





Maar dat deed ze niet, of toch niet op tijd. “Ik zag dat ze plots panikeerde toen haar handen in het mechanisme draaiden”, verklaarde Gilmore. “Alles ging zo snel. In amper een paar seconden. Ik riep of ze me kon horen en vroeg of ze iets kon zeggen, maar ze antwoordde niet meer.”

Ook een buurman kwam aan het woord tijdens de zitting. James Spitale vertelde hoe hij iemand in paniek had horen telefoneren en het slachtoffer aan de poort had zien hangen. Hij probeerde nog om Chalkley te helpen door haar lichaam omhoog te heffen. “Ik hoopte dat het de druk op haar hals zou verminderen en dat ze zo weer zou kunnen ademen”, zei hij.

Lijkschouwing

Toen de hulpdiensten arriveerden, vertelden die hem dat het te laat was om de vrouw nog te helpen. Ze was op slag dood. Een lijkschouwing bracht aan het licht dat ze stierf aan een combinatie van verwondingen. Ze had onder meer gebroken armen en ribben, een gebroken ruggengraat en een gebroken kaak. Ze had geen alcohol of drugs in haar lichaam.