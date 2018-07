"Belgische motorrijder omgekomen in Thailand" IB

20 juli 2018

03u45

Bron: The Thaiger, Belga, The Nation 1 Op het Thaise eiland Phuket is gisteren een Belgische motorrijder omgekomen bij een ongeval. Dat meldden lokale media. Volgens The Thaiger, de nieuwssite van de lokale krant Phuket Gazette, gaat om een 39-jarige man.

Het ongeval gebeurde donderdagochtend voor 6 uur 's ochtends in Rawai, in het district Mueang Phuket op het zuiden van het eiland. De motorrijder was volgens de lokale politie met een hoge snelheid aan het rijden op de weg naar het aangrenzende Chalong toen hij in een bocht de controle verloor over zijn motor en tegen de vangrail terechtkwam.

Volgens de nieuwssite The Nation werd hij vijftig meter ver weggeslingerd.

นักท่องเที่ยวชาวสวีเดนขับรถจักรยานยนต์แหกโค้งชนราวเหล็กเสียชีวิตคาที่ในพื้นที่ต.ราไวย์ - more at https://t.co/k8RDf85eTM

เมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (19ก.ค.) พ.ต.ท.ธาดา โสดารักษ์ สว.(สอบสวน )สภ.ฉลอง ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สภ.ฉลอง ว่า พบศพนักท่องเที่ยวเสียชีวิต เหตุเกิดที่... pic.twitter.com/ZQFnPNO87u The Thaiger(@ phuketgazette) link