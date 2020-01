"Belgische militairen die in Mali gewond raakten zowel fysiek als mentaal hersteld" kv

10 januari 2020

22u37

Bron: Belga 0 De twee Belgische soldaten die op nieuwjaarsdag in Mali lichtgewond raakten toen hun voertuig op een bermbom reed, zijn zowel fysiek als mentaal volledig hersteld. Beiden vragen ook niet om naar België terug te keren. Dat heeft Luitenant-Kolonel Frankie Plasschaert, tevens de provinciecommandant van Vlaams-Brabant, vanavond gezegd tijdens een nieuwjaarsreceptie in Leuven.

Beide militairen maken deel uit van het Bn ISTAR-regiment uit Heverlee, gespecialiseerd in verkenningsopdrachten, en zijn samen met circa 90 andere Belgische militairen in Mali aanwezig in het kader van de VN-vredesmissie MINUSMA met als doel het land te stabiliseren en het politiek proces te begeleiden.

Beiden raakten lichtgewond toen ze met hun licht gepantserd voertuig van het type DINGO op een bermbom reden. "Dankzij de bescherming die het voertuig bood en de goede reactie van de bemanning zijn onze militairen slechts lichtgewond geraakt", aldus Plasschaert. De commandant van Bn ISTAR is naar Mali vertrokken om zich te informeren over hun toestand.