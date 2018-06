"Belgische justitie heeft mijn dochter gedood." Moeder van vermoorde studente door verkrachter met enkelband doorbreekt de stilte HA

11 juni 2018

12u03

Bron: Sudpresse 0 Acht maanden na de moord op haar dochter in Luik doorbreekt Sabine Larose de stilte. De Française pleit voor een wet tegen recidivisme en heeft een online petitie opgestart. "Ik wil niet dat mijn dochter voor niets is gestorven", zegt ze in de Waalse pers.

Louise Lavergne werd in oktober 2017 neergestoken en gewurgd op haar kot. De dader was haar bovenbuurman, Patrick Vanderlinden, geen onbekende bij het gerecht. De vijftiger zat negen jaar vast voor de verkrachting van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. In 2015 kwam hij vrij met een enkelband.

Naakt voor deur

Ook voor de 22-jarige Louise uit het Franse Le Mans was Patrick geen vreemde. Zo verscheen hij na zijn vrijlating eens naakt voor haar deur en bezorgde hij haar briefjes waarin hij schreef dat hij met haar wilde vrijen. De studente diergeneeskunde stapte naar de politie om een klacht in te dienen, maar daar werd nooit een gevolg aan gegeven.

En dat zit Sabine Larose, die haar dochter kwijt is, héél hoog. "Ik heb de tijd genomen om na te denken. Na alle rouw en verdriet vinden wij, diegenen die het dichtste bij Louise stonden, dat het tijd is om haar overlijden niet zonder gevolg te laten. Mijn dochter zat in het derde jaar en wilde dierenarts worden. Ik bedank België om haar opgevangen te hebben, maar de Belgische justitie heeft haar gedood", zegt de moeder in de kranten van Sudpresse.

Deze man had achter slot en grendel moeten blijven Sabine Larose, moeder van Louise

Wet tegen recidivisme

Volgens de Française heeft de Belgische politie haar werk niet gedaan in 2015. "Deze man stond tot 2020 onder elektronisch toezicht. Hij had achter slot en grendel moeten blijven." Ze pleit voor een Europese wet tegen recidivisme en heeft een online petitie opgestart. Die werd al meer dan 5.500 keer ondertekend.

"Ik wil dat er iets in beweging wordt gebracht, zodat Louise niet voor niets is gestorven." De moeder wil ook anderen beschermen, "want politici doen niets". "Hoe kunnen we op verandering hopen als we niets doen?", zegt de vrouw. De petitie zal ook in het Engels verschijnen, om meer mensen te kunnen bereiken.