"Belgische IS-weduwen Bouchra en Tatiana zullen niet worden vrijgelaten" TMA

10 juni 2018

15u26

Bron: Humo 408 De Belgische IS-weduwen Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal zullen niet worden vrijgelaten door de Syrische Koerden. Diezelfde Koerden beweren tegenover Humo dat beide dames ook niet zullen worden geruild met Koerdische strijders die op hun beurt in de handen van terreurgroep IS zijn gevallen.

In een gesprek met Humo ontkent Mustefa Bali, de woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de berichten dat de Syrische Koerden gevangengenomen Belgische IS’ers naar de terreurgroep zullen terugsturen: "Dit is je reinste onzin. Wielandt en Abouallal zullen niet worden vrijgelaten of teruggestuurd. Geen enkele Belgische IS’er trouwens. Sommigen willen ons zwart maken door zulke berichten de wereld in te sturen."

Ook Shivan Alkhaburi, de Koerdische politieke leider en woordvoerder van de Beweging voor een Democratische Maatschappij (TEV DEM), ontkent tegenover Humo de berichten: "Wij onderhandelen niet met terroristen. Er zullen géén Belgische IS-weduwen naar IS teruggestuurd worden."

Een hooggeplaatste bron binnen de Democratische Uniepartij (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD), onderdeel van de PKK, bevestigt dat er Belgische IS'ers in de handen van de SDF gevallen zijn, maar ontkent eveneens dat er een sprake zou zijn van een ruilhandel met gevangen Belgische IS'ers. "We hebben de Belgische staat opgeroepen om hen terug te nemen, maar blijkbaar zien de Belgen dat niet zitten. Dat is begrijpelijk, wij willen ze immers ook niet", aldus de zegsman. Volgens hem zitten Wielandt en Abouallal trouwens niet in een gevangenis, maar in een kamp waar ze "goed worden behandeld".

Nochtans zijn er wel degelijk bewijzen van zo'n ruil in april van dit jaar, waarbij onder meer twee Nederlandse vrouwen aan IS zijn teruggegeven in ruil voor tien Koerden. In zeker één geval gebeurde dat tegen de wil van de vrouw. Het zijn duidelijk niet de Koerden die beslissen wie er teruggaat, maar de terreurgroep die haar eisen stelt.

De twee Belgische IS-weduwen komen uit Borgerhout. De mannen die ze vijf jaar geleden gevolgd zijn naar IS-gebied, zijn intussen gesneuveld. Allebei hebben ze kinderen met de Belgische nationaliteit, en allebei zijn ze hertrouwd met IS-strijders die nu spoorloos zijn.

Moordmachines

Nog in Humo kwam deze week een Nederlandse moeder aan het woord die zich uitsprak tegen de terugkeer van haar dochter met vier kinderen. "Ik vrees dat de oudste een moordmachine zal worden of dat al is", verwees ze naar de trainingskampen die IS ook voor jonge kinderen heeft. "Als ze die kinderen terughalen, dan wordt het gevaar op aanslagen heel groot." Child Focus, dat de terugkeer van zulke kinderen bepleit, redeneert andersom. "Als die kinderen in IS-gebied opgroeien met een nog grotere haat tegenover het Westen en België, dan zijn ze pas écht een gevaar voor onze samenleving", klinkt het daar.