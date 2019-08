“Belgische ambassade in VS staat te koop” kg

12 augustus 2019

08u18

Het gebouw van de Belgische ambassade in de Verenigde Staten staat te koop. Dat bericht De Standaard. De ambassade zou binnenkort verhuizen naar enkele appartementen in het centrum van de stad. De verkoop kan tot 25 miljoen dollar (ongeveer 22,3 miljoen euro) opbrengen.

Volgens De Standaard zou die beslissing al in 2016 gemaakt zijn door minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en Jean-Claude Fontinoy. Het ambassadegebouw zou te groot zijn en zou niet volledig benut worden.



Eind dit jaar of begin volgend jaar zou de Belgische ambassade dan verhuizen naar twee “anonieme” appartementsblokken in het centrum van Washington. De inspectie van Buitenlandse Zaken zou overigens geen voorstander zijn van de nieuwe werkplek. Onder andere zou het onderhoud van de appartementen meer kosten dan dat van het ambassadegebouw.