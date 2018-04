“België heeft geleden onder conflicten. Maar vrede is geen utopie.”



Koning Filip verkoopt België bij VN als brenger van vrede Philippe Ghysens

24 april 2018

16u41 2 Koning Filip heeft bij de VN ons land aangeprezen als een bouwer van vrede – en dus een land dat een stem voor een plek in de Veiligheidsraad waard is. “Wij hebben zwaar te lijden gehad onder bloedige gewapende confrontaties. Maar vrede is geen utopie. Je moet erin geloven en ernaar handelen.”

De koning is in New York met een missie: voor zijn land een plaatsje versieren in de Veiligheidsraad. Dat gebeurt onder meer met goed, ouderwets lobbywerk. In de Morgan Library, waar werken van Vlaamse meesters hangen, ontvingen Filip en Mathilde maandagavond een resem regeringsleiders, ministers en topdiplomaten. Zeker 130 van hen schoven geduldig aan om een handje te schudden met de vorsten en een foto te laten maken. Bij het naar huis gaan kregen ze een zakje vol chocolade in de handen gedrukt.

Maar het gaat er ook heel ernstig aan toe. De Algemene Vergadering debatteert twee dagen over het thema Vredesopbouw. Onder meer actrice Michelle Yeoh, bekend van Star Trek, mocht een woordje zeggen. Hoofdspreker van de dag was de koning der Belgen. Voor de eerste keer sprak een Belgische vorst de Algemene Vergadering van de VN toe. Filip prees zijn land als een betrouwbare partner die bereid is mee te werken aan de vredesopbouw in de wereld.

“Een duurzame vrede is meer dan ooit noodzakelijk, maar ze ligt ook meer dan ooit binnen handbereik. Het is geen utopie. Je moet er in geloven en ernaar handelen. De vaststelling dat het aantal zware gewelddadige conflicten sinds 2010 verdrievoudigd is, moet ons doen reageren”, zo begon de koning zijn toespraak tot de Algemene Vergadering.

Waakzaamheid

Filip verwees naar de twee oorlogen die ons land gekend heeft. “In de loop van zijn geschiedenis, in het hart van Europa, heeft België zwaar te lijden gehad onder bloedige gewapende confrontaties. Mijn land heeft zich ten volle ingezet voor de Verenigde Naties en de Europese eenmaking, omdat het om twee projecten gaat die gericht zijn op duurzame vrede en gebaseerd zijn op dialoog, solidariteit en wederzijds respect.”

De koning besloot met een waarschuwing. “In onze samenlevingen die door nieuwe technologieën worden gestimuleerd, maar ook brozer gemaakt, is bijzondere waakzaamheid vereist. En in onze wereld met steeds vagere grenzen, is die alertheid ons aller verantwoordelijkheid.”

“De omvang, de complexiteit en de duur van de vele nog aanhoudende conflicten moeten ons aanzetten andere paden te bewandelen, die ons op termijn dichter bij duurzame vrede brengen – dat is waar we het vandaag over hebben. Deze taak is niet eenvoudig maar steunt vooral op ons geloof in de mens en onze trouw aan het Handvest van de VN waaraan we ons verbonden hebben. België wil dit engagement voluit opnemen en deze ambitie vastberaden nastreven. “