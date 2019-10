"België gaat IS'ers terughalen uit Syrische kampen” TT

18 oktober 2019

20u59

Bron: Eigen berichtgeving, The Guardian, ANP 28 België gaat van de wapenstilstand in het noorden van Syrië gebruik maken om de komende dagen IS’ers terug te halen naar ons land. Het gaat concreet om vrouwelijke Syriëgangers en kinderen die nog gevangen zitten in twee kampen. Dat meldt The Guardian vanavond, dat schrijft dat Belgische ambtenaren de familieleden van de Syriëgangers heeft ingelicht. Justitie kan het bericht niet bevestigen en geeft geen commentaar.

"Enkele Europese landen" hebben zich volgens de Amerikaanse president Donald Trump bereid verklaard landgenoten terug te nemen die zich als strijder bij IS hadden aangesloten en gevangen zitten. Hij verklaarde dat via Twitter, maar meldde er niet bij om welke landen het ging. Volgens The Guardian gaat het om ons land, en wordt ook in Frankrijk en Duitsland bekeken om dezelfde maatregel te treffen. “De Belgische overheid heeft familieleden van gevangenen in twee kampen geïnformeerd dat ze zou proberen om van het staakt-het-vuren gebruik te maken om landgenoten gelinkt aan IS terug te halen”, schrijft de Britse krant.

"Dit is goed nieuws maar het zou moeten zijn gebeurd nadat wij ze hadden gepakt", aldus Trump. "Hoe dan ook, een enorme vooruitgang."

Vanmiddag verklaarde de Turkse president Recep Erdogan dat Koerdische milities van YPG in Noord-Syrië 750 IS-strijders had vrijgelaten. Het Turkse leger zou 195 strijders weer hebben opgepakt.

Trump zet al langer Europese landen, vooral Duitsland en Frankrijk, onder druk om IS-strijders terug te laten keren die nu veelal vast zitten in kampen in Syrië. Tot nu toe was dat tevergeefs.

....I have just been notified that some European Nations are now willing, for the first time, to take the ISIS Fighters that came from their nations. This is good news, but should have been done after WE captured them. Anyway, big progress being made!!!! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link