'Belg' volgende week even premier van Australië

15 februari 2018

Bron: Belga 0 Als gevolg van een schandaal rond de Australische vicepremier Barnaby Joyce, zal tijdens de buitenlandse reis van Malcolm Turnbull volgende week een (voormalige) Belg als diens vervanger optreden. De in Eupen geboren Mathias Cormann, in Australië minister van Financiën en de Senaatsleider voor de Liberale Partij, wordt vijf dagen lang waarnemend premier 'Down Under'.

Malcolm Turnbull vertrekt van woensdag tot en met zondag naar de Verenigde Staten. Normaal gezien komt het dan de vicepremier toe om het land te leiden, in dit geval Barnaby Joyce. De 50-jarige Joyce raakte vorige week echter verwikkeld in een schandaal nadat bekend was geraakt dat hij een buitenechtelijke relatie had met een voormalige medewerkster die momenteel zwanger is van hem. Dinsdag excuseerde hij zich daar nog publiekelijk voor aan zijn vrouw en vier dochters.

Joyce heeft nu in samenspraak met Turnbull besloten om volgende week vakantie te nemen. Officieel om de vicepremier de tijd te geven om zijn familie en partner te steunen, maar vermoedelijk zit er meer achter. Turnbull zou de nu al vervelende situatie niet erger willen maken door Joyce vijf dagen lang aan het hoofd van het land te laten. Bovendien maakte de premier bekend dat het voortaan verboden is voor ministers om seksuele relaties te hebben met personeelsleden.

Door de vakantie van Joyce komt het waarnemend premierschap volgende week op de schouders terecht van de Senaatsleider, een post die sinds 20 december door minister van Financiën Mathias Cormann wordt bekleed. De 47-jarige Cormann werd geboren in Eupen, in Duitstalig België, studeerde rechten aan de KU Leuven en trok daarna voor een jaar op uitwisseling naar Australië.

In 1996 migreerde Cormann definitief 'Down Under', waar hij zich vrijwel meteen politiek engageerde. In 2000 verwierf hij het Australische staatsburgerschap, waardoor hij automatisch zijn Belgische nationaliteit verloor. In 2007 werd hij senator voor West-Australië en sinds september 2013 is hij er minister.