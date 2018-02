"Belg" Mathias Cormann neemt functie als interim-premier van Australië op IVI

21 februari 2018

08u43

Bron: Belga 1 De voormalige Belg Mathias Cormann is sinds woensdagnamiddag (4.00 uur Belgische tijd) voor enkele dagen waarnemend premier van Australië. Nog tot maandagmorgen vervangt hij eerste minister Malcom Turnbull, die momenteel een bezoek brengt aan de VS. Hij zegt in een reactie aan Belga dat hij "zelfs in zijn wildste dromen" niet had gedacht dat hij ooit zo'n functie in zijn nieuwe thuisland zou kunnen vervullen.

Normaal gezien komt het vicepremier Barnaby Joyce toe om bij afwezigheid van Turnbull Australië te leiden. Maar de 50-jarige Joyce raakte eerder deze maand verwikkeld in een schandaal, nadat bekend was geraakt dat hij een buitenechtelijke relatie had met een voormalige medewerkster die momenteel zwanger is van hem. Joyce heeft als gevolg van die affaire besloten om even "vakantie" te nemen, waardoor het waarnemend premierschap terechtkomt op de schouders van de Belgische migrant Cormann, die als minister van Financiën ook de vertegenwoordiger van de regering is in de Senaat.

"Ik ben meer dan twintig jaar geleden naar Australië verhuisd en ik heb besloten een bijdrage te leveren in de vorm van politiek engagement. Maar zelfs in mijn wildste dromen had ik me niet kunnen inbeelden waar dit me zou leiden", zegt Cormann.

"Business as usual"

Tegelijk nuanceert hij wel het belang van zijn waarnemend premierschap. Hij benadrukt dat het vooral gaat om "business as usual", namelijk het waarnemen van lopende dossiers. Voorts zal Cormann op het Australische grondgebied het hoofd van de regering vertegenwoordigen. "De eerste minister blijft de eerste minister, zelfs als hij in Washington is", zegt hij.

Cormann zegt niet onmiddellijk naar meer te verlangen. "Een bijdrage leveren als minister van Financiën en de regering vertegenwoordigen in de Senaat is de absolute limiet van mijn ambities in mijn politieke loopbaan", zegt hij.

Duitstalig België

De 47-jarige Cormann groeide op in Raeren, in Duitstalig België, studeerde rechten aan de KU Leuven en trok daarna voor een jaar op uitwisseling naar Australië. In 1996 vestigde hij zich definitief 'Down Under', waar hij zich vrijwel meteen politiek engageerde. In 2000 verwierf hij het Australische staatsburgerschap, waardoor hij automatisch ook zijn Belgische nationaliteit verloor.

Toch zegt de inwoner van de West-Australische stad Perth "de Belgische en Europese actualiteit te blijven volgen". Maar gezien zijn huidige functie wil hij geen commentaar geven over de politiek in zijn geboorteland.