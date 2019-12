“Belg komt om bij crash vliegtuigje in Noord-Frankrijk” HAA

28 december 2019

20u44

Bron: La voix du nord 2 Een Belgische man is om het leven gekomen bij de crash van een ULM-vliegtuigje in het noorden van Frankrijk. Dat meldt La Voix Du Nord.

Het slachtoffer is een Belg van ongeveer 60 jaar, aldus de Franse krant. De man stortte neer met een ULM-toestel, een ultralicht toestel, in de buurt van de landingsbaan van de luchthaven van Prouvy, in het departement Nord, in het noorden van Frankrijk.

De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Aan boord waren geen andere inzittenden. Het slachtoffer bestuurde het toestel.

