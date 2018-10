"Belg dumpte welpje Remy in weiland in Nederland" Bernie van Unen

09 oktober 2018

12u27

Bron: AD.nl 1 Het leeuwenwelpje Remy, dat zondagochtend in een weiland in het Nederlandse Tienhoven werd gevonden, is daar waarschijnlijk achtergelaten door een Belg. Dat vermoedt stichting AAP, een organisatie die zich inzet voor het welzijn van exotische dieren.

Een woordvoerder van de Nederlandse stichting denkt dat concreet een particulier uit Wallonië het welpje van een Frans circus heeft gekregen. De man heeft ook andere wilde dieren in zijn tuin. Zo bezit hij apen, wasberen en een caracal, een middelgrote katachtige uit Afrika.

In het weekend kwam de Belg te weten dat er een inval bij hem werd gepland. Die inval was door juridische problemen nog niet uitgevoerd. "Omdat het bezit van een leeuwenwelpje ook in België is verboden, wilde hij snel van het dier af”, zegt AAP-woordvoerder Shanti Haas. "Logisch is het dan inderdaad niet om naar Tienhoven te rijden om het beestje daar achter te laten.''



Het circus kan om verschillende redenen van een welpje af willen. Haas: "Mogelijk heeft het circus even geen optredens meer en stallen ze dieren tijdelijk bij particulieren. Het kan ook dat er meerdere welpjes zijn geboren en dat het circus maar plaats heeft voor één. Misschien wilde het circus af van wilde dieren, omdat optredens met wilde dieren in steeds meer Europese landen verboden worden.”