"Belangrijkste ontdekking van laatste vijftien jaar": grote olie- en gasvelden gevonden in Mexico sam

00u08

Bron: belga 0 EPA President Enrique Peña Nieto. In het oosten van Mexico zijn belangrijke olie- en gasvelden ontdekt, kondigt president Enrique Peña Nieto aan. De president schat dat de olievelden in de staat Veracruz zo'n 1,5 miljard vaten ruwe olie kunnen opleveren.

Het gaat om "de belangrijkste ontdekking van de laatste vijftien jaar", zei hij tijdens een openbare vergadering van het staatsbedrijf Pemex, dat de controle heeft over de bronnen.

De ontginning zou al "vrij snel en met weinig kosten" van start kunnen gaan, aangezien de nieuwe velden liggen bij bestaande infrastructuur van Pemex.

Productie

De ontdekking komt niets te vroeg voor het staatsbedrijf, nadat de productie tijdens het derde trimester wat terugliep tot 1,8 miljoen vaten per dag. Dat is een daling met 12 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De daling, goed voor een nettoverlies in het derde trimester van 5,3 miljard dollar, is grotendeels toe te schrijven aan de aardbevingen die Mexico troffen in september.