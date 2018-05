"Bel de politie": mishandelde vrouw kan ontsnappen door slimme zet bij dierenarts TK

28 mei 2018

11u56

Bron: NY Post 0 Vorige week woensdag ging de vriend van Carolyn Reichle (28) door het lint. Hij bedreigde haar met een wapen en sloeg haar bont en blauw, waarna hij haar 48 uur lang gijzelde in hun huis. Tot ze hem kon overtuigen om haar hond naar de dierenarts te laten gaan.

De vrouw uit Florida had heel wat moeite om Floyd te overhalen om een dierenartsbezoek te brengen. Uiteindelijk stemde hij in, maar hij stond er op om haar te vergezellen - inclusief geladen wapen. Onderweg naar de afspraak bedreigde hij haar nog met zijn pistool en zei dat hij Carolyn en haar familie zou vermoorden.

In het DeLand Animal Hospital raapte Reichle al haar moed bij elkaar en stopte ze een van de werknemers ongemerkt een briefje toe. "Bel de politie", had ze daarop geschreven. "Mijn vriend bedreigt mij, hij heeft een wapen. Laat hem alsjeblieft niets merken."

Rits aanklachten

Haar smeekbede had succes: de werknemer in kwestie verwittigde meteen de politie, die even later opdaagde en Floyd in de boeien sloeg. Zijn wapen werd in beslag genomen. De agenten begeleidden Reichle ook naar het ziekenhuis, waar ze behandeld werd voor een hoofdwonde, een blauw oog en verschillende blauwe plekken op haar armen. De vrouw vertelde dat ze de dagen ervoor door een hel ging. Floyd had haar zo hard geslagen dat ze donderdag heel de dag versuft op bed had gelegen. Ze had ook met de man moeten worstelen om zijn wapen, waarbij er twee kogels in de muren van hun huis belandden.

Floyd wordt nu vastgehouden in afwachting van zijn proces. Hij heeft een rits aanklachten aan zijn broek, waaronder huiselijk geweld, zware mishandeling met een vuurwapen en onrechtmatige gevangenschap.