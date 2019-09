“Beeld zegt meer dan duizend woorden”: leedvermaak bij May? IB

04 september 2019

06u52

Bron: Twitter, The Guardian 0 De Britse oud-premier May beet de afgelopen jaren haar tanden stuk op het brexit-hoofdpijndossier en werd het daarbij niet makkelijk gemaakt door haar rivaal Boris Johnson, die uiteindelijk haar plek innam met de belofte de brexit er snel doorheen te jagen.

Die belofte liep gisterenavond spaak, toen 21 Tories rebelleerden en zich aansloten bij de oppositie en zo een motie hielpen aannemen die stelt dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober niet uit de EU mag stappen zonder uitstapakkoord. Johnson verloor de stemming met 301 tegen 328 stemmen.

Een bitterzoete overwinning voor Theresa May, die zoals The Guardian ironisch becommentarieerde “zonder een greintje zelfvoldaanheid of schadenfreude op haar volledig loyale gezicht” zich liet kieken tijdens het wegrijden uit het parlement na de stemming. May zou zelf overigens met de regering mee gestemd hebben en zich dus niet achter de ‘rebellen’ geschaard hebben.

lees verder onder de tweet:

A picture paints a thousand words...#brexithaos https://t.co/NPDmDkxVCH stellacreasy(@ stellacreasy) link

Kinderachtig?

De lachende Theresa May was niet het enige ietwat kinderachtige beeld van de avond. Eerder viel vooral de nogal onverschillige houding van de conservatieve brexit-hardliner Jacob Rees-Mogg in het parlement op. De man lag voor het oog van de natie (en de wereld) onderuitgezakt op een parlementsbankje.

Tijdens de zitting bekritiseerden andere parlementsleden de brexiteer al omwille van zijn arrogante houding, ook op Twitter werd het beeld nadien ongenadig veroordeeld: “De belichaming van arrogantie, entitlement (sterk gevoel recht te hebben op iets, red.), respectloosheid en minachting voor ons parlement", schreef Labour-parlementslid Anna Turley op Twitter.

lees verder onder de tweets:

The physical embodiment of arrogance, entitlement, disrespect and contempt for our parliament. pic.twitter.com/XdnFQmkfCS Anna Turley MP(@ annaturley) link

Iemand anders trok een rechte lijn van Rees-Moggs arrogante houding naar de dalende waarde van de Britse pond sinds de aanhoudende brexitperikelen.

Whatsapp-groep

Tot slot nog een laatste ietwat kinderachtig beeld dat voorbij kwam op Twitter: het gelekte verzoek aan de uit de partij gezette Conservatieven om zichzelf “vanavond nog” te verwijderen uit de gezamenlijke WhatsApp-groep die ze samen hadden:

Ouch pic.twitter.com/1iFr5gfNdY Sam Coates Sky(@ SamCoatesSky) link

