"Bedorven vlees is het enige dat ik kan betalen": Venezolanen getuigen over economische crisis

23 augustus 2018

Venezuela kampt al vier jaar met een economische crisis nadat de olieprijzen instortten. Dagelijkse producten zoals bloem of melk worden schaars en onbetaalbaar. Op de grootste markt van het land kopen de Venezolanen bedorven vlees, het enige dat ze nog kunnen betalen. Bovendien moeten ze ook steevast afrekenen met stroompannes. Het is de zwaarste economische crisis in de geschiedenis van het land.