"Bedankt om bij me te blijven en me te troosten": Jazz (23) schrijft emotionele brief aan agente die haar leven redde TTR

30 april 2018

09u04

Bron: Daily Mail, Newshub 3 "Bedankt om bij me te blijven en me te troosten. Bedankt dat je mijn leven hebt gered." Een 23-jarige vrouw uit Auckland in Nieuw-Zeeland heeft een aangrijpende brief geschreven aan de agente die haar leven heeft gered tijdens een zelfmoordpoging. Jazz, die toen 19 jaar oud was, spreekt in haar brief over de bewuste avond waarop ze afscheid wilde nemen van het leven. "Ik dacht dat mijn leven echt niets meer waard was", schrijft de twintiger.

Ooit was Jazz Thornton een vrolijk tienermeisje, maar die vrolijkheid maakte plaats voor sombere gedachten. Ze vond dat haar leven niets meer waard was en liep van huis weg. "Het was laat, donker en koud toen ik terugblikte op mijn leven en dacht dat ik alles had verknald", schrijft een emotionele Jazz. "Terwijl de tranen over mijn gezicht rolden, stuurde ik een afscheidsbericht rond." Het meisje had een touw meegenomen en wilde nog diezelfde avond uit het leven stappen in een nabijgelegen park.

Vlak voor haar zelfmoordpoging verwittigde Jazz de lokale politie, omdat ze wilde verhinderen dat een wandelaar haar levenloze lichaam zou vinden. Het meisje voerde haar wanhoopsdaad uit, maar voelde plots hoe handen haar omhoog drukten. Het waren de handen van een agente die onmiddellijk ter plekke was gekomen. "Je hield me vast terwijl ik tegenstribbelde, riep om versterking en probeerde me te kalmeren." De collega van de agente knipte het touw dat aan de boom was vastgemaakt door en samen brachten ze haar naar de politiewagen, waar ze wachtten op de hulpdiensten. (Lees verder onder de foto.)

Vanaf dat moment ontfermde de politievrouw zich over de doodongelukkige Jazz. "Je liet je collega met de politiewagen naar het ziekenhuis rijden, zodat jij naast me kon zitten in de ambulance." Hoewel haar werkdag was afgelopen, weigerde de agente weg te gaan en probeerde Jazz zo goed als mogelijk te troosten. "Je greep naar mijn telefoon en zette jouw telefoonnummer erin terwijl je me vertelde dat je in me geloofde. Ik moest je de volgende dag sms'en dat ik oké was."

De politievrouw maakte Jazz duidelijk dat ze hoop moest blijven koesteren. "Je moet je 21ste verjaardag vieren. Als je dat voor mij kunt doen, kom ik je opzoeken om je een gelukkige verjaardag te wensen", beloofde de vrouw. Ook nadat het meisje het ziekenhuis mocht verlaten, contacteerde de agente Jazz. "Je stuurde me nog verschillende berichten en gaf me hoop tijdens de meest moeilijke periode uit mijn leven." (Lees verder onder de foto.)

De agente had iets in Jazz losgemaakt waardoor het meisje besliste door te gaan en te vechten tegen haar donkere gedachten. Jaren gingen voorbij, maar de politievrouw hield woord en ging Jazz opzoeken. "Het was mijn 21ste verjaardag. Ik was jouw belofte vergeten, maar jij niet. Je kwam naar mijn huis om me een gelukkige verjaardag te wensen. Om te vieren dat ik nog leefde en aan het vechten was", zo schrijft de twintiger.

In haar open brief wil Jazz de agente bedanken voor haar buitengewone daad. "Ik zie vaak hoe agenten bekritiseerd worden voor allerlei zaken, maar mensen krijgen dit verhaal niet vaak te horen. De mensen, de verhalen en de emoties achter onze politiekracht. Bedankt Constable Campbell omdat je niet alleen fysiek mijn leven hebt gered die avond, maar ook om me hoop te geven, naast me te zitten, samen met me te huilen en een toekomst voor me te zien op een punt dat ik dat niet langer kon. Een toekomst waarin ik nu leef."

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn.