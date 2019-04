‘Beam me up’: Indonesische presidentskandidaat verschijnt als hologram om kiezers te lokken AW

12 april 2019

13u16

Bron: Reuters, ANP 0 Tijdens het campagnevoeren willen politieke kopstukken zoveel mogelijk mensen bereiken. Maar dat is voor Belgische politici een stuk eenvoudiger dan voor Indonesische: Indonesië telt 192 miljoen kiezers verspreid over talloze eilanden. Daarom spreekt de huidige president het volk toe als hologram.

Joko Widodo, de huidige president van Indonesië en tevens ook presidentskandidaat voor de volgende ambtstermijn, voert campagne als hologram. Dat gaat als volgt: potentiële kiezers krijgen op verkiezingsbijeenkomsten een scherm te zien waarop hij geprojecteerd wordt.



Vervolgens kunnen de kiezers een opgenomen toespraak van een virtuele Widodo beluisteren. “Ik ben erg blij om jullie te ontmoeten met deze technologie die hologram heet. Deze technologie is volledig door ons volk gemaakt, dit is het werk van onze jongeren’', zegt het Widodo-hologram.

Indonesische presidentsverkiezingen

Indonesië kiest komende woensdag zijn president en parlement. In de meeste peilingen heeft Widodo, president sinds 2014, een behoorlijke voorsprong op zijn rivaal, Prabowo Subianto. Er zijn 192 miljoen kiezers, verspreid over vele duizenden eilanden. Indonesië is van west naar oost ruim 5.000 kilometer lang. De afstand van noord naar zuid is bijna 1.800 kilometer.

Andere hologrammen

Widodo is niet te eerste die als hologram het volk toespreekt. Eerder lieten presidenten Narendra Modi (India) en Recep Tayyip Erdogan (Turkije) zichzelf projecteren als hologram.