"BBC verhuist deels naar Nederland wegens brexit" kv

03 april 2019

18u35

Bron: Belga 0 De Britse publieke omroep BBC zet zijn noodplan voor de brexit in werking en verhuist een deel van zijn commerciële tak naar Nederland. Dat zeggen bronnen rond de organisatie aan financieel persbureau Bloomberg.

BBC Studios heeft de uitzendlicenties voor enkele BBC-kanalen in de Europese Unie in handen. Als de BBC niets zou doen, zouden die kanalen bij een no-dealbrexit binnen de Europese Unie niet meer te zien zijn. De BBC verdient honderden miljoenen euro’s in de overige EU-landen.

Een woordvoerder van de BBC wil het nieuws niet bevestigen. Wel treft de BBC volgens hem "de noodzakelijke voorbereidingen" om zijn kanalen in de Europese Unie in de lucht te houden, klinkt het. Om uit te mogen zenden in de EU moeten omroepen hun hoofdkantoor of een aanzienlijk deel van hun personeel in een van de lidstaten hebben, of vanuit een van die landen de zender naar de satelliet sturen.