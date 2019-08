“Bayer wil Roundup-schikking voor 8 miljard” ttr

09 augustus 2019

10u18

Bron: anp 0 buitenland Chemiereus Bayer is bereid tot 8 miljard dollar (7,15 miljard euro) te betalen om tot een schikking te komen in duizenden Amerikaanse rechtszaken wegens de onkruidverdelger Roundup. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

In totaal lopen in de Verenigde Staten ruim 18.000 rechtszaken wegens Roundup, aangespannen door mensen die zeggen kanker te hebben gekregen van de onkruidbestrijder. Bayer, dat het middel via de overname van Monsanto in handen kreeg, stelde eerder al speciale bemiddelaars aan om tot een akkoord te komen in de kwestie. Een woordvoerder van het bedrijf wilde geen commentaar geven.

Eerder dit jaar kende een Amerikaanse jury een schadevergoeding toe van 2 miljard dollar (1,79 miljard euro) aan een bejaard koppel dat stelt kanker te hebben gekregen door blootstelling aan onkruidverdelger Roundup. Bayer blijft wel overtuigd “dat het verdict en de schadevergoeding niet ondersteund worden door de bewijslast die op het proces voorgelegd werd”.

Oostenrijk was vorige maand het eerste Europese land om de onkruidverdelger glyfosaat te verbieden. De Europese Unie stemde in 2017 ermee in dat het product nog vijf jaar in gebruik mocht zijn. Individuele lidstaten mogen enkel door de EU goedgekeurde goederen verbieden in welbepaalde omstandigheden, omdat dit de eengemaakte markt kan ondermijnen.