‘Bankrover’ pronkt met buit op sociale media en loopt zo tegen de lamp Chris Klomp

15 december 2019

17u05

Bron: AD.nl 0 Een niet al te snuggere bankrover in Amerika is op een heel domme manier tegen de lamp gelopen. De medewerker van een bank haalde over een langere periode in totaal 88.000 dollar ongezien uit een kluis, maar poseerde vervolgens trots met de buit op zijn Facebook- en Instagramprofielen.

De medewerker uit Charlotte, North Carolina, is inmiddels door de politie opgepakt. Daar was bepaald geen lang onderzoek voor nodig. De man deelde zijn luxe rijkelijk en schaamteloos met zijn volgers op sociale media. Zo stond hij trots en in dure kleren te poseren met een imposante stapel bankbiljetten in zijn hand en zittend op de motorkap van een dure Mercedes.

Bankmedewerker Arlando Henderson (29) wordt er nu van verdacht het afgelopen jaar minstens 18 keer geld te hebben gestolen uit een bankkluis. Daarnaast zou hij ook nog fraude hebben gepleegd om een auto te kunnen kopen. Hij deed een aanbetaling van 20.000 dollar in cash voor een Mercedes en vervalste documenten om in aanmerking te komen voor een lening voor het restant van het aankoopbedrag.

Kluisbewaker

Uit rechtbankstukken blijkt dat Henderson in april 2019 door de bank Wells Fargo juist was aangenomen om de kluis te bewaken. De man begon vervolgens geld te stelen dat door klanten was gestort. In het begin was hij nog relatief bescheiden en nam hij steeds een paar honderd dollar mee. Later kreeg hij er blijkbaar vertrouwen in, want op 15 juli graaide hij in één keer meer dan 13.000 dollar uit de kluis.

Om zijn snode daden te verhullen vervalste Henderson de administratie van de bank en vernietigde hij documenten. Kluisbewaker Henderson stal niet alleen geld, in zijn vrije tijd was hij een rapper en trad hij op onder de naam Aceey4oez.