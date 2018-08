"Bang dat we niet levend uit instortend huis zouden raken": gezin getuigt over paniek tijdens aardbeving Lombok TTR

06 augustus 2018

11u59

Bron: AAP, Daily Mail, news.com.au 0 De aardbeving die het Indonesische eiland Lombok gisteren opschrikte, heeft 91 dodelijke slachtoffers geëist volgens de Indonesische overheid. Meer dan 200 anderen raakten gewond. Hoteluitbater Evan Burns vertelt aan het Australische persbureau AAP over de bange momenten die hij beleefde.

Evan Burns verruilde zijn woonplaats in Australië voor een huisje op het tropische eiland Lombok, waar hij sinds enkele jaren ook een hotel uitbaat. De man lag op het moment van de beving samen met zijn vrouw in bed te slapen, zo getuigt hij aan AAP. "Mijn vrouw en ik werden door de schok uit bed gegooid. Ik werd wakker en zag overal scheuren in de muren."



"Ik stuurde mijn familie en vrienden in Australië sms'jes waarin ik afscheid van hen nam. Ik was bang dat we niet levend uit ons instortend huis zouden raken", klinkt het. (Lees verder onder de foto.)

Veiligheid

Het gezin vluchtte in het donker naar een berg, zo'n 3 kilometer van hun woonplaats. "Er waren ook veel naschokken waardoor mensen steeds in paniek raakten", vertelt de man die samen met zijn gezin de nacht buiten doorbracht. Burns wachtte enkele uren in de bergen en besliste uiteindelijk naar huis terug te keren, waar hij vaststelde dat hun huis onbewoonbaar was geworden.



"Er is structurele schade en de tweede verdieping kan nog instorten ", vertelt hij. Bovendien is er niet alleen schade aan de privéwoning, ook het hotel van Burns raakte beschadigd. De meeste hotelgasten zijn intussen weggevlucht. "Ongeveer 70 procent van mijn gasten is vertrokken naar de luchthaven van Mataram, waar ellenlange wachtrijen zijn." Verschillende media berichten dat het vliegverkeer op zowel Lombok als op het buureiland Bali nog volledig operationeel is.(Lees verder onder de foto.)

"We werden afgelopen nacht getroffen door een natuurramp, maar we zullen alles heropbouwen en dit samen als team verwezenlijken. We moeten deze tragedie samen doorstaan. Lombok is een prachtig eiland en ik hoop dat toeristen op een dag zullen terugkeren", zegt de hoteleigenaar aan de Australische nieuwssite 'Daily Mail Australia'.

"Ik ben opgelucht dat niemand van ons gewond raakte en denk aan de mensen die een geliefde verloren hebben."

Na de beving werd een tsunamiwaarschuwing gegeven, maar deze werd ongeveer anderhalf uur na het natuurgeweld weer ingetrokken. Er werd alleen een mini-tsunami van dertien centimeter hoogte waargenomen aan de noordkust van Lombok.

Vorige week zondag werd Lombok ook al opgeschrikt door een aardbeving. Die eiste toen 17 levens en 150 mensen raakten gewond.