"Babyfabriek" opgerold in Nigeria kv

26 april 2018

18u44

Bron: Vanguard Nigeria, BBC 4 In de Nigeriaanse hoofdstad Lagos hebben de autoriteiten 162 kinderen gered uit een “babyfabriek” en twee illegale weeshuizen. Het gebeurt wel vaker dat de Nigeriaanse politie dergelijke horrorinstellingen opdoekt.

In totaal werden 100 jongens en 62 meisjes bevrijd. Volgens Agboola Dabiri, commissaris voor Jeugd en Sociale Ontwikkeling, zijn sommige kinderen en baby’s seksueel misbruikt.

“Om de bescherming van kinderen in Lagos te garanderen, hebben we drie illegale weeshuizen gesloten”, deelde Dabiri mee. “Een ervan was een babyfabriek, de twee andere waren niet-geregistreerde weeshuizen. De kinderen en tieners die gered werden uit de babyfabriek en weeshuizen werden voor zorg en bescherming overgebracht naar weeshuizen die erkend zijn door de overheid.”

Zwangere vrouwen belanden soms in de babyfabrieken nadat hen gezondheidszorg werd beloofd, maar na de bevalling worden hun baby’s gewoonweg van hen afgepakt. In andere gevallen worden vrouwen verkracht en zwanger gemaakt.

De baby’s en kinderen worden nadien verkocht voor adoptie, ingezet voor kinderarbeid, naar Europa gesmokkeld voor prostitutie of ritueel vermoord.

In 2013 werden zeventien zwangere tieners en elf baby’s gered uit een woning in de zuidoostelijke staat Imo. De meisjes verklaarden verkracht te zijn door één man.