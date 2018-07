"Baby Trump"- protestballon vliegt straks over Londen Daimy Van den Eede

13 juli 2018

08u56

Bron: VTM Nieuws 0

De Amerikaanse president Donald Trump is sinds gisteren in het Verenigd Koninkrijk voor een vierdaags bezoek. Zijn komst kan op heel wat protest rekenen. Zo zal er in de voormiddag een ballon over Londen vliegen, de ‘Baby Trump’. De ballon is een karikatuur van Trump en zal over het Britse parlement vliegen. De kans is dus groot dat Trump zijn opgeblazen ‘evenbeeld’ zal zien.

Toen bekend raakte dat Trump naar het VK zou komen, zamelden zijn tegenstanders duizenden euro’s in om de ballon te maken. Hij mocht eerst niet over Londen vliegen, maar deze week gaf Sadiq Khan, de burgemeester van Londen, dan toch zijn toestemming.