'Baas van alle maffiabazen' Toto Riina overleden SPS

06u49

Bron: Belga 0 REUTERS

De gewezen maffia-baas Toto Riina is overleden. Salvatore 'Toto' Riina (86) was de beruchtste maffiabaas van Italië en zat 26 keer levenslang uit wegens tientallen moorden en terroristische aanslagen. Hij overleed aan kanker.

De uit Corleone afkomstige Riina was tot zijn arrestatie in 1993 de capo dei capi, de baas der bazen van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. Hij wordt gezien als de eerste klassieke capo dei capi aangezien hij, middels een reeks slachtpartijen tussen 1981 en 1983 onder rivaliserende clans, een dictatuur wist te vestigen binnen de tot dan toe versnipperde georganiseerde misdaad met zijn Corleonesi-clan aan het hoofd. Het leverde hem de bijnaam 'La Belva' ('Het Beest') op.

Gisteren was zijn 87ste verjaardag, maar de voorbije dagen lag hij in coma. Zijn familie had de voorbije dagen uitzonderlijk de toelating gekregen om hem in zijn cel te bezoeken, om afscheid te nemen.

Later meer

rv Salvatore "het beest" Riina