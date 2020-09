“Azerbeidjan heeft ons de oorlog verklaard”: hevige gevechten tussen Armeense separatisten en Azerbeidzjaans leger KVE HLA

27 september 2020

15u26

Bron: Belga 102 Azerbeidzjan heeft de oorlog verklaard aan het Armeense volk. Dat meldt de Armeense premier. In de regio Nagorno-Karabach, in het zuiden van de Kaukasus, zijn zondag hevige gevechten uitgebroken tussen Armeense separatisten en het Azerbeidzjaanse leger. Intussen zijn al zestien Armeense soldaten om het leven, zo melden de separatisten. Minstens 100 andere raakten gewond. Er is ook sprake van slachtoffers onder de burgers en van heel wat vernielde woningen. Beide zijden verwijten elkaar met de aanval begonnen te zijn. Intussen heeft Iran voorgesteld om te bemiddelen in het conflict.



De Armeense premier Nikol Pasjinian riep de internationale gemeenschap op ervoor te zorgen dat Turkije zich niet bemoeit met het conflict van Armenië met Azerbeidzjan over de regio Nagorno-Karabach.

Turkije, een bondgenoot van Azerbeidzjan, had eerder scherpe kritiek geuit op Armenië nadat er ‘s ochtends beschietingen tussen Armeense en Azerbeidzjaanse troepen waren uitgebroken. Pasjinian zei dat het gedrag van Turkije verwoestende gevolgen kan hebben voor de zuidelijke Kaukasus en aangrenzende regio’s.



Armenië en Azerbeidzjan krijgen uit allerlei hoofdsteden de oproep de wapens neer te leggen en de vijandelijkheden te staken. De kemphanen op de Kaukasus beschuldigen elkaar ervan te zijn begonnen met beschietingen in de betwiste regio Nagorno-Karabach.

Azerbeidzjan is zondag gestart met bombardementen tegen Armeense separatisten in betwiste regio. Dat melden de separatisten, die gewag maken van slachtoffers onder de burgers. Naar eigen zeggen hebben ze zelf twee helikopters van het Azerbeidzjaanse leger neergehaald. Azerbeidzjan meldt dan weer dat het om een "tegenoffensief" gaat na een aanval van de separatisten.

Ook het Internationale Rode Kruis zegt dat bij de gevechten ook burgers om het leven gekomen. Het Internationale Rode Kruis heeft al sinds 1992 medewerkers in de regio, om de mensen in de buurt van de demarcatielijn tussen Azerbeidzjan en Armenië te helpen en om te bemiddelen.

Staat van oorlog

"Zondagochtend vroeg is het Azerbeidzjaanse deel met bombardementen begonnen. Ze bombarderen ook Stepanakert (de hoofdstad van de regio). We roepen de bevolking op om een schuilplaats op te zoeken", aldus een woordvoerder van de separatisten. De separatistische regio heeft de staat van oorlog afgekondigd en mobiliseert de burgers. Alle inwoners vanaf 18 jaar wordt opgedragen om zich voor te bereiden op de strijd.



EU-president Charles Michel is erg bezorgd. “De militaire actie moet dringend stoppen om verdere escalatie te voorkomen”, twittert de raadsvoorzitter. Hij roept beide partijen op onmiddellijk en zonder voorwaarden terug te keren naar de onderhandelingstafel.

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.



Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.



An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward. Charles Michel(@ eucopresident) link

De Franse regering deed een soortgelijke oproep, kort nadat Armenië en Nagorno-Karabach alle mannelijke inwoners hadden gemobiliseerd. Frankrijk is samen met de VS en Rusland medevoorzitter van de zogeheten Minsk-groep, die bemiddelt tussen het christelijke Armenië en het islamitische Azerbeidzjan.

Rusland, traditioneel op de hand van Jerevan, riep op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en het begin van besprekingen om de situatie te stabiliseren.

De drie covoorzitters van de Minsk-groep onder de paraplu van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) laten in een verklaring weten bezorgd te zijn over de “grootschalige militaire acties” langs de zogenoemde contactlijn. “We veroordelen het gebruik van geweld krachtig en betreuren het zinloze verlies aan levens, onder wie burgers.” Het trio roept de strijdende partijen op te onderhandelen over een duurzame oplossing van het conflict.

Ook Iran heeft, net als de Russische president Vladimir Poetin, beide partijen opgeroepen de vijandelijkheden te staken, en Teheran heeft zich bereid getoond te bemiddelen in het conflict.

Ankara waarschuwde Armenië direct te stoppen met “provocerende” vijandelijkheden die “de regio in vlam zullen zetten”. De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar zei Azerbeidzjan met “alle middelen” bij te staan.

Als het geweld in de betwiste regio Nagorno-Karabach in de zuidelijke Kaukasus aanhoudt, krijgt de EU te maken met mogelijk zelfs honderdduizend vluchtelingen uit die regio. Daarvoor waarschuwt de Armeense ambassadeur in Nederland Tigran Balayan zondag. “Zeer waarschijnlijk zal verdere escalatie leiden tot een humanitaire catastrofe.”

Hoogvlakte van Karabach

Nagorno-Karabach is een enclave binnen de grenzen van Azerbeidzjan, maar met een Armeense meerderheid. In 1991 maakten Armeense troepen van de implosie van de Sovjet-Unie gebruik om het gebied in te palmen. Na ruim 25.000 doden bij de oorlog om de enclave werd in 1994 onder Russische bemiddeling een staakt-het-vuren bereikt. Tot een echt vredesakkoord tussen Jerevan en Bakoe is het nog steeds niet gekomen.

Armenië controleert sindsdien zeven regio’s in het buurland om toegang te hebben tot de enclave. Het gebied is één van de meest gemilitariseerde ter wereld.

Ook onder meer de twee Georgische afscheidingsregio’s Abchazië en Zuid-Ossetië zijn bevroren conflicten, net als Transnistrië in Moldavië. Elk van die regio’s verklaarde zich onafhankelijk van het land waarin het ligt en kreeg daarvoor de steun van Rusland.

Een nieuw bevroren conflict lijkt zich te ontwikkelen in het oosten van Oekraïne, waar de regio’s Donetsk en Loegansk samen “Novorossija” (Nieuw-Rusland) vormen. Pro-Russische separatisten riepen daar in 2014 na een referendum de onafhankelijkheid van de regio’s uit nadat de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj in Kiev was afgezet. In de strijd die daarop volgde zijn al meer dan 13.000 mensen omgekomen. Eind juli dit jaar werd een wapenstilstand in acht genomen. Die wordt sporadisch geschonden.



