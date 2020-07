Exclusief voor abonnees ‘Avocadolf’, of hoe een Duitse kok een extreemrechtse corona-ontkenner werd

Redactie

22 juli 2020

14u26

Bron: De Morgen 0 Alweer stond de Duitse ­veganistische sterkok Attila Hildmann voor het Rijksdag-gebouw in Berlijn te schreeuwen door een luidspreker. Hildmann geldt als een van de aanvoerders van de Duitse anticoronabeweging, die extreemrechtse trekjes vertoont.

“Als ik rijkskanselier was”, brulde hij, “dan zou ik de doodstraf voor Volker Beck opnieuw invoeren door in de publieke ruimte zijn ballen te vertrappen.” Om dit citaat op waarde te kunnen schatten, is het goed te weten dat Volker Beck een voormalig politicus van de Duitse Groenen is, dat de politieke functie ‘rijkskanselier’ sinds 1945 niet meer bestaat en dat de laatste Adolf Hitler heette.

