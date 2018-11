‘Autoverhuurbedrijf voor de onderwereld’ opgerold in Nederland: Porsches, Mercedessen en Harleys getakeld Koen Voskuil

16 november 2018

13u33

Bron: AD.nl 0 Peperdure Porsches, Mercedessen en Harley Davidsons: in een onderzoek naar een vermeend autoverhuurbedrijf voor de onderwereld heeft de Nederlandse financiële opsporingsdienst FIOD voor een kapitaal in beslag genomen.

De FIOD viel deze week acht woningen en bedrijfspanden in de aan België grenzende provincies Noord-Brabant, (Nederlands) Limburg en Duitsland binnen. Behalve elf auto’s en twee motoren namen rechercheurs dure horloges en 15.000 euro aan contant geld in beslag. Er is nog niemand aangehouden. De FIOD zegt dat er meerdere verdachten in beeld zijn.

De verdenking is dat een bedrijf via ingewikkelde constructies auto’s verhuurt aan criminelen. In werkelijkheid zouden de auto’s van de criminelen zelf zijn. Ook wordt met deze truc belastingen ontdoken, wat bij deze bolides neerkomt op tienduizenden euro’s per auto.

De huiszoekingen waren in Tilburg, Breda en Nieuwkuijk (provincie Noord-Barbant) en in Maastricht (Nederlands Limburg). Duitse collega’s van de FIOD doorzochten panden in Aken en Würselen.

Bij de in beslag genomen auto’s kunnen autoliefhebbers hun vingers aflikken. De FIOD sleepte deze week vier dure Mercedessen, waaronder een exclusieve AMG GTC weg. Ook werden een fonkelnieuwe Porsche GT3 (cataloguswaarde 229.000 euro) en een Porsche Panamera Turbo SE Hybrid in beslag genomen.

In een stukken minder prijzige Chrysler Voyager vond de FIOD met behulp van een Douaneteam verborgen ruimtes. Zo kon op ingenieuze wijze de achterstoel worden opgeklapt om bij een geheim opbergvak voor drugs, geld of wapens te komen. Ook stuitte de FIOD op een tot luxe camper omgebouwde vrachtwagen, die ook als werkplaats gebruikt kan worden.

Huurauto's

Criminelen maken graag gebruik van huurauto’s, zodat politie en justitie ze niet kunnen afpakken als crimineel bezit. Het huren van de auto gebeurt vaak op naam van een stroman of via ingewikkelde constructies over de grens.

De afgelopen jaren heeft de overheid van alles geprobeerd om deze trucs tegen te gaan. Zo pakt de stad Tilburg sinds vorig jaar malafide autoverhuurbedrijven aan via een vergunningplicht. Wie niet door een integriteitstoets komt, krijgt geen vergunning. Het zorgde ervoor dat 19 van de 30 autoverhuurders stopte. De bedrijven die overblijven, nemen geen contant geld aan en vragen altijd waar de klant de auto voor nodig heeft.

Gevonden paspoort

Ook in Amsterdam wisten boeven feilloos naar welke autoverhuurbedrijven ze moesten stappen om zich anoniem over de wegen te kunnen begeven. Enkele malafide verhuurders gebruikten jarenlang een gevonden paspoort van een Finse toerist om auto’s aan te verhuren. Boetes konden nooit worden verhaald, omdat de Fin onvindbaar was. Criminelen betaalden cash de rekening. Inmiddels is ook Amsterdam ontdaan van de meest louche verhuurbedrijven.