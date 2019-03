“Auto moedwillig aangereden om New Yorkse maffiabaas naar buiten te lokken en neer te kogelen” mvdb

15 maart 2019

18u39

Bron: NBC News 0 De voortvluchtige moordenaar van de New Yorkse maffiabaas Francesco ‘Franky Boy’ Cali heeft deze naar buiten gelokt door moedwillig zijn SUV aan te rijden. De politie lijkt daar meer en meer van overtuigd.

De big boss (53) van de Gambino-maffiaclan moet woensdagavond rond 21 uur het lawaai hebben gehoord. Hij verliet zo zonder enige bescherming van een lijfwacht zijn villa op Staten Island, waar hij aan de oprit werd opgewacht door de latere schutter.



De onbekende vuurde in totaal twaalf keer. ‘Frank Boy’ werd door minstens zes kogels geraakt. Hij overleed in het ziekenhuis. De SUV raakte aan de achterkant beschadigd. De dader vluchtte weg in een blauwe pick-uptruck.



Een bewakingscamera legde de schietpartij vast, de beelden zijn echter van slechte kwaliteit, schrijven Amerikaanse media. De maffialeider zeeg neer aan zijn Cadillac Escalade, maar zou in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet zijn overreden.



De dader wordt omschreven als een man tussen de 25 en veertig. ‘Franky Boy’ moet nog enkele woorden met hem hebben gewisseld voordat de schutter een wapen trok. De doder zou net daarvoor een afgevallen nummerplaat in de achterbak hebben gegooid. Het statige huis van Cali is gisteren de hele dag doorzocht. Verschillende laptops zijn in beslag genomen.

John Gotti

Cali huwde in de jaren tachtig met de nicht van de Siciliaan Giovanni ‘John’ Gambino (1940-2017) en kwam zo bij de maffiaclan terecht. Deze werd toen geleid door de legendarische John Gotti, bijgenaamd The Teflon Don wegens zijn vele aanvankelijke overwinningen in de rechtszaal. Gotti kwam aan de macht door in 1985 zijn voorganger te vermoorden. Hij overleed in 2002 in de gevangenis aan keelkanker. Cali wordt gezien als zijn opvolger. In tegenstelling tot Gotti leefde hij in de luwte. Zijn bevelen gaf hij via face-to-facegesprekken. Gsm’s gebruikte hij amper, mede daardoor kon hij lange tijd uit de klauwen van justitie blijven.

‘Franky Boy‘ kwam slechts een keer met het gerecht in aanraking toen hij schuldig pleitte aan afpersing rond een nooit gerealiseerd NASCAR-circuit op Staten Island. Hij werd veroordeeld tot zestien maanden en mocht in 2009 de cel verlaten. In het onderzoek naar de liquidatie krijgt de New Yorkse politie bijstand van de FBI.