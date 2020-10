“Australiërs zullen pas in 2022 weer naar Europa of VS kunnen reizen” LH

13 oktober 2020

14u00

Bron: Belga 38 Australiërs die naar Europa of de Verenigde Staten willen reizen, zullen wellicht nog tot 2022 op hun honger blijven zitten. Omgekeerd zullen ook Europeanen die dromen van een reisje naar het rode continent hun plannen wellicht nog tot dan in de koelkast moeten steken. Dat heeft de Australische regering gezegd.

De regering gaat er namelijk van uit dat de Australische bevolking pas tegen eind 2021 gevaccineerd zal zijn. Tot dan is het best om exotische reisplannen maar meteen op te bergen, luidt het. Voor landen die de coronapandemie goed onder controle hebben, zoals bijvoorbeeld buurland Nieuw-Zeeland, zullen de grenzen wel al eerder opengaan.



De autoriteiten hopen dat de zowat 25 miljoen Australische inwoners zich nu vooral zullen concentreren op reizen in eigen land. Een campagne met als motto ‘Holiday Here This Year’ (dit jaar hier op vakantie) moet, nu de zomer Down Under voor de deur staat, de eigen toeristenindustrie alvast een boost geven. Zo worden de Australiërs onder andere aangespoord om op surfvakantie te gaan naar Byron Bay of een boottocht te ondernemen naar het Great Barrier Reef.

"Aangezien onze internationale grenzen wellicht nog een tijdje gesloten blijven en de zomervakantie over een paar maanden aanbreekt, roepen we alle Australiërs op (...) om iets nieuws te proberen en een vakantie in Australië te boeken", verklaarde minister van Toerisme Simon Birmingham dinsdag. Tot hiertoe is reizen in eigen land echter ook geen simpele opgave, aangezien de grenzen van heel wat deelstaten nog altijd dicht zijn.

In Australië hebben sinds de uitbraak van de pandemie ongeveer 27.000 mensen positief getest. Zo'n 900 zieken zijn aan het virus bezweken.