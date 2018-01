"Auschwitz was een pretpark voor idioten": deze dame staat terecht voor 'walgelijke' liedjes TK

11u48

Bron: Metro.co.uk 4 AFP De naam Alison Chabloz zegt u waarschijnlijk weinig, maar in sommige bedenkelijke kringen wordt ze gezien als een heldin. De dame is een 'Holocaustrevisioniste' en komt daar ook publiekelijk voor uit. Zo publiekelijk dat ze gisteren voor de rechter belandde.

Chabloz heeft een blog en een bijhorend YouTube-kanaal, waar ze haar muzikale talenten aanwendt om catchy nummers te schrijven. Het zijn echter de teksten die de wenkbrauwen doen fronsen, want onder het mom van 'vrije meningsuiting' neemt ze openlijk antisemitische standpunten in.

Voor drie van die nummers moest de 53-jarige Britse gisteren voor de rechter verschijnen. In 'Nemo's Anti-Semitic Universe' beschreef ze Auschwitz immers als 'een pretpark speciaal voor idioten'. In 'I Like The Story As It Is' vertelt ze dan weer dat de holocaust 'een geweldig goed verhaal' is. Maar het is vooral het lied '(((Survivors)))' dat haar in de problemen bracht. Daarin beschuldigt ze Otto - de vader van Anne Frank - ervan dat hij de dagboeken van zijn dochter vervalste.

AFP Chabloz kreeg bloemen voor de rechtbank.

Entertainment?

Daarnaast spot ze in het lied ook met Irene Zysblat en Nobelprijswinnaar Elie Wiesel, die beiden de Holocaust overleefden. Die laatste schreef ook een boek over zijn ervaring, dat Chabloz bestempelt als 'een werk vol onzin'. "Maar wat had je dan verwacht? Het heeft hem heel rijk gemaakt, en hij is de beste leugenaar", klinkt het nog in de tekst. De driedubbele haakjes in de titel worden overigens 'de echo' genoemd in antisemitische kringen. Ze worden op sociale media meestal gebruikt om Joden te identificeren en aan te vallen.

Chabloz had de nummers niet alleen op haar YouTube-kanaal gezet - waar ze snel weer verwijderd werden door de site - maar ze ook in het openbaar gezongen op een London Forum-evenement in september 2016. Zelf vertelde ze aan de politie dat ze enkel 'haar publiek en kijkers wilde entertainen' en haar 'politieke en creatieve punt wilde maken'. Ze kwam er ook openlijk voor uit dat ze de Holocaust ontkent, maar pleitte in de rechtszaal onschuldig op de aanklachten dat ze aanstootgevende, onfatsoenlijke en dreigende berichten had verspreid.

De openbare aanklager maakte daar echter korte metten mee. "Deze nummers zijn gemaakt om zoveel mogelijk mensen overstuur te maken en ongemak te bezorgen. Ze zijn in deze open en multiculturele samenleving walgelijk en beledigend." De uitspraak van de rechter is nog niet bekend, maar hij leek Chabloz niet erg gunstig gezind. Nadat de nummers tijdens de zitting werden afgespeeld, klonk er applaus in de zaal bij enkele aanhangers van de vrouw - die haar overigens ook bloemen gaven. De rechter verklaarde toen boos dat hij iedereen die zich nog liet horen de zaal zou uitzetten. Of Chabloz zich iets aantrekt van zijn oordeel, valt ook te betwijfelen. In een nieuw nummer op YouTube, getiteld 'Find Me Guilty', maakt ze meer dan duidelijk dat ze zich helemaal niet schuldig voelt.