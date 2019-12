Aung San Suu Kyi verweert zich tegen klacht genocide KVE

11 december 2019

11u04

Bron: ANP 0 De Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft zelf in Den Haag het beleid van haar land verdedigd met betrekking tot de islamitische minderheid van de Rohingya. De beschuldigingen van Gambia dat Myanmar heeft aangeklaagd, zijn volgens haar gebaseerd op een volstrekt onvolledig en misleidend beeld van de situatie.

Het overwegend islamitische West-Afrikaanse Gambia heeft Myanmar voor het Internationaal Gerechtshof (ICJ) beschuldigd het VN-verdrag tegen volkerenmoord uit 1948 te schenden. De regering van Myanmar zou genocide plegen in de westelijke deelstaat Rakhine door er de moslimminderheid van de Rohingya systematisch te verdrijven of uit te moorden.

Suu Kyi stelde dinsdag op de tweede zittingsdag dat er geen sprake is van genocide. Het is een binnenlands en oud conflict dat in 2017 weer is losgebarsten door aanvallen op politiemensen door gewapende groepen.