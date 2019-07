"Assange wordt niet uitgeleverd aan land waar hij doodstraf riskeert" IB

16 juli 2019

06u13

Bron: Belga 0 WikiLeaks-oprichter Julian Assange zal niet worden uitgeleverd aan een land waar hij mogelijk de doodstraf riskeert. Dat heeft de Britse staatssecretaris voor Europa en Amerika, Alan Duncan gezegd tijdens een bezoek aan Ecuador. Het gaat volgens Duncan om een fundamentele voorwaarde.

Assange (47) zit sinds april een straf van vijftig weken uit in de zwaarbeveiligde gevangenis Belmarsh in Londen, nadat hij zich zeven jaar lang in de Ecuadoraanse ambassade in Londen had verschanst. Daar is hij in april naar buiten gesleurd en gevangen gezet voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht.

lees verder onder de foto:

De Verenigde Staten beschuldigen Julian Assange van spionage en hebben om zijn uitlevering gevraagd. Eind februari 2020 zal een Britse rechtbank zich over het Amerikaanse verzoek buigen. Volgens Washington zou de Australiër klokkenluidster Chelsea Manning hebben geholpen om geheim materiaal over de militaire operaties van de VS in Irak en Afghanistan in de openbaarheid te brengen.

Bij een veroordeling op alle 18 punten van de aanklacht hangt de stichter van klokkenluiderswebsite Wikileaks 175 jaar cel boven het hoofd.