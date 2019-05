“Assange overgebracht naar ziekenboeg van gevangenis” ttr

30 mei 2019

10u41

Bron: anp 0 buitenland Klokkenluidersorganisatie WikiLeaks maakt zich zorgen over de gezondheidstoestand van haar oprichter Julian Assange. Hij is overgebracht naar de ziekenboeg van de Londense Belmarsh-gevangenis, waar hij vastzit in afwachting van mogelijke uitzetting naar Zweden dan wel naar de Verenigde Staten.

Volgens WikiLeaks is Assange in de zeven weken dat hij nu in de gevangenis zit, dramatisch veel gewicht verloren en is zijn gezondheid, die al niet geweldig was, verder achteruit gegaan.



Een Zweedse rechtbank heeft gisteren een verzoek afgewezen, waarin de advocaat van Assange vraagt om uitstel van de zitting waarin over zijn zaak wordt gesproken. Zweden wil hem berechten voor twee verkrachtingen in 2010. Al die jaren kon dat niet omdat Assange zijn toevlucht had gezocht in de ambassade van Ecuador.

De VS willen hem vervolgen voor spionage. Via WikiLeaks kwamen honderdduizenden documenten naar buiten over de Amerikaanse oorlogsvoering in Afghanistan en Irak. Vandaag buigt een Brits hof zich over het Amerikaanse uitleveringsverzoek.

