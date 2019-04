“Assange kan elk moment worden uitgezet” jv

05 april 2019

06u14

Bron: ANP/BLOOMBERG 0 Ecuador kan elk moment de Australische WikiLeaks-activist Julian Assange uit de ambassade in Londen zetten. Het land zegt met Groot-Brittannië afspraken te hebben gemaakt over de arrestatie van Assange, meldt WikiLeaks op Twitter.

Ecuador zelf wil niet reageren op het bericht. Volgens WikiLeaks werd de organisatie getipt door een hoge Ecuadoraanse official.

De WikiLeaks-oprichter verblijft al sinds 2012 in de ambassade van het Zuid-Amerikaanse land in Londen. Hij kreeg daar asiel, maar het land wil niet langer onderdak bieden aan hem. De activist vreest dat hij zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten als hij het gebouw verlaat. In de VS zou hij dan vervolgd kunnen worden voor het publiceren van geheime informatie via de klokkenluiderssite.

Assange meldde zich destijds bij de ambassade om te voorkomen dat hij zou worden overgedragen aan de Zweedse autoriteiten. Die wilden hem aan de tand voelen vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. De Zweedse justitie heeft het onderzoek inmiddels gestaakt, maar Assange zit nog steeds in zijn schuilplaats.

De VS houden Assange verantwoordelijk voor het onthullen van Amerikaanse documenten uit de oorlogen in Afghanistan en Irak op het WikiLeaks-platform. Tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016 publiceerde WikiLeaks door hackers gestolen e-mails van de Democratische Partij. Die waren schadelijk voor Hillary Clinton, die de verkiezingen later verloor van Donald Trump.