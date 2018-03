"Artsen konden zijn leven redden, maar dat van zijn broer niet": Devin neemt afscheid van zijn doodzieke tweelingbroer Nick TTR

Bron: NYP, GoFundMe, Khou11 0 De identieke tweelingbroers Nick en Devin Coats uit Slidell in de Amerikaanse staat Louisiana kwamen achttien jaar geleden samen ter wereld, maar slechts één van de doodzieke broers zal verder blijven leven. Zo getuigt Margi Coats, de moeder van de tienerjongens. Devin bereidt zich stilaan voor op een leven zonder zijn tweelingbroer én beste vriend Nick.

Hoewel de toekomst van de identieke tweeling er rooskleurig uitzag, veranderde hun leven een jaar geleden compleet. Nick had een aanhoudende pijn in zijn benen, waardoor hij amper nog kon stappen. Margi Coats, de moeder van de tweeling, bracht haar zoon in allerijl naar het ziekenhuis waar de dokters na verschillende onderzoeken vaststelden dat de tiener een levensbedreigende leverziekte had.

Ook Devin moest onmiddellijk naar het ziekenhuis voor een medisch onderzoek. Daar kreeg de familie Coats het zware verdict te horen: de tweeling had leverkanker. Als de artsen niet snel een nieuwe lever voor hen zouden vinden, zouden ze sterven. De twee tieners werden op een wachtlijst geplaatst.

Terwijl de artsen na een paar maanden een nieuwe donor voor Devin vonden en de operatie succesvol werd uitgevoerd, tikte de tijd voor Nick verder. De situatie ziet er vandaag nog steeds slecht uit voor hem. Momenteel hebben de artsen immers nog geen nieuwe lever voor de tienerjongen gevonden. Alle hoop op beterschap verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Ook de moeder van de identieke tweeling beseft dat alle hulp voor haar ene zoon te laat komt. "Dokters zeggen dat de laatste levensfase voor hem is aangebroken", vertelt Margi Coats. "Er staan nog zo veel mensen op de wachtlijst. Devin zal zich stilaan moeten voorbereiden om afscheid te nemen van zijn tweelingbroer Nick."

De familie probeert elkaar zo goed mogelijk te steunen en denkt aan alle fijne momenten die ze samen beleefden. Aan een toekomst zonder Nick willen ze liever niet denken. Bovendien studeert Devin dit jaar af, maar dit heuglijke moment gaat vooral gepaard met veel verdriet. Devin wilde immers niets liever dan samen afstuderen met zijn broer Nick. Een droom die nooit zal uitkomen. "Vooral voor Devin is de situatie erg moeilijk. Zijn leven werd gered, maar dat van zijn tweelingbroer niet", aldus de moeder van de jongens.

De 18-jarige Nick, die almaar zieker wordt, heeft een moedig besluit genomen. Hoewel zijn leven niet meer gered kan worden, hoopt hij na zijn dood andere levens te redden. De tiener wil zich laten registeren als orgaandonor, volgens de familie Coats een nobele keuze. In de Amerikaanse staat Louisiana wachten maar liefst 2.068 patiënten op een nieuw orgaan.

Het gezin heeft het niet alleen emotioneel ontzettend moeilijk, ook financieel is er een groot probleem. De medische kosten zijn torenhoog, omdat het gezin geen verzekering kan betalen. Daarnaast gaf Margi haar job op om voor haar twee zonen te kunnen zorgen. De moeder van de identieke tweeling zamelt momenteel geld in via crowdfunding op GoFundMe. De vrouw haalde intussen 5.000 dollar op. "Bedankt voor alle steun. We gaan er samen voor vechten", schrijft ze bij de oproep.