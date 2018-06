"Arbeidsters H&M en The Gap riskeren dagelijks seksuele intimidatie en geweld" kv

05 juni 2018

22u38

Bron: Reuters, The Guardian 0 Kledingketens H&M en Gap Inc. zullen de werkomstandigheden van medewerkers in de fabrieken van Aziatische toeleveranciers onder de loep zullen nemen. Dat delen de bedrijven vandaag mee nadat uit twee nieuwe rapporten blijkt dat seksuele intimidatie en geweld er schering en inslag zijn.

Zo'n 550 werkneemsters in fabrieken in Bangladesh, Cambodja, India, Indonesië en Sri Lanka die kledij produceren voor H&M en Gap gaven tijdens interviews aan dat ze dagelijks het risico lopen om gewelddadig behandeld te worden. Dat staat beschreven in twee afzonderlijke rapporten van Global Labor Justice die vorige week gepubliceerd werden over gendergerelateerd geweld in de kledingfabrieken.

Global Labor Justice (GLJ), een organisatie die zich inzet voor de werkomstandigheden van arbeiders, nam de interviews af tussen januari en mei van dit jaar. De onderzoekers ontdekten dat seksuele intimidatie, verbaal en fysiek misbruik - zoals klappen - en dreigementen aan het adres van vrouwen die weigerden in te gaan op de seksuele avances van hun bazen, dagelijkse kost zijn in de fabrieken.

Toeleveringsmodel

De kledij die vervaardigd wordt door goedkope Aziatische werkkrachten belandt in een van de 4.750 H&M-winkels in 69 landen en in zo'n 3.700 Gap-shops verspreid over 90 landen.

"We moeten gendergerelateerd geweld zien als het resultaat van de wereldwijde supply-chainstructuur", zegt Jennifer Rosenbaum, Amerikaans directeur van GLJ. "Het toeleveringsmodel voor de snelle mode van H&M en Gap leidt tot onrealistische productiedoelen en onderboden contracten, wat resulteert in vrouwen die onbetaalde overuren draaien en erg snel werken onder extreme druk."

Reactie H&M en The Gap

De Zweedse keten H&M, die werkt met 235 toeleveranciers in de lageloonlanden, belooft de bevindingen uit de rapporten van GLJ te onderzoeken. "We zullen elk onderdeel van het rapport onderzoeken en op fabrieksniveau opvolgen met onze lokale teams in elk productieland", deelt een woordvoerder van het bedrijf mee in een verklaring. "Alle vormen van misbruik en intimidatie gaan in tegen alles waarvoor de H&M-groep staat."

Ook de Amerikaanse kledinggigant Gap zegt "diep verontrust te zijn over de zorgwekkende beschuldigingen in het rapport". "Ons globaal team onderzoekt en volgt deze zaken momenteel nauwgezet op", aldus een woordvoerster.

Dwangarbeid?

Het Ethical Trading Initiative (ETI), een vereniging van vakbonden, firma's en liefdadigheidsinstellingen waarvan ook Gap en H&M deel uitmaken, verwacht dat de kledingketens actie ondernemen. "Deze beschuldigingen zijn erg verontrustend", zegt Debbie Coulter van het ETI. "Gendergerelateerd geweld is onaanvaardbaar onder eender welke omstandigheden en merken moeten ervoor zorgen dat vrouwen die in hun toeleveringsketen werken, beschermd worden."

Volgens GLJ komen de werkomstandigheden van de vrouwen bij de toeleveranciers van H&M en The Gap vervaarlijk dicht in de buurt van dwangarbeid. "Wanneer er sprake is van vergelding tegen werknemers en dwang en controle, dan kom je erg dicht bij dwangarbeid", zegt Jennifer Rosenbaum van de organisatie.