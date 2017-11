"Apple wilde FBI net helpen na schietpartij Texas" TK

08u56

Bron: ANP 0 EPA Techbedrijf Apple zegt dat het kort na de schietpartij in Texas zondag contact opnam met de FBI en hulp aanbood bij het onderzoek. De firma reageert daarmee op opmerkingen van de FBI dat de versleuteling van de smartphone van de schutter het onderzoek vertraagt.

Volgens Apple is net kostbare tijd verloren gegaan omdat de FBI niet inging op het aanbod van het bedrijf in de eerste cruciale 48 uur na het incident. In die tijd had de beveiliging van het toestel verbroken kunnen worden met de afdruk van de vingerafdruk van de overleden schutter, aldus Apple.

De 26-jarige ex-militair Devin Patrick Kelley schoot in een kerk in Sutherland Springs 26 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord.

AFP Een herdenkingsplaats voor de slachtoffers van de schietpartij in Sutherland Springs.