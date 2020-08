Exclusief voor abonnees

‘AOC’ richt pijlen op Pater Damiaan: “Ze kiest het verkeerde beeld voor een terechte strijd”

YV

03 augustus 2020

06u00

Enkel witte mannen worden in de VS op een voetstuk geplaatst, klaagt de bekende Amerikaanse politica Alexandria Ocasio-Cortez aan in een filmpje. Maar door het voorbeeld dat ze gebruikt om haar punt te maken, krijgt ze op sociale media de wind van voren. Ze kiest Pater Damiaan. “Die heeft zichzelf net weggecijferd voor anderen.”