“Anna (18) werd verkracht en daarna door negen agenten onder druk gezet om geen klacht in te dienen. En daar hadden ze hun reden voor” Koen Van De Sype

12u53

Bron: New York Post, Newsweek, Daily Mail Anna Chambers met rechts de mannen die ze beschuldigt van aanranding en verkrachting: Eddie Martins (bovenaan) en Richard Hall. 9 agenten: zo veel gingen er op een avond in september langs in het ziekenhuis waar de Amerikaanse Anna Chambers (18) werd behandeld voor verkrachting. En allemaal hadden ze hetzelfde doel: proberen te verhinderen dat de jonge vrouw een klacht zou indienen. En daar was een goede reden voor.

Dat heeft toch de advocaat van Anna Chambers – Michael David – gezegd aan de krant New York Post. De jonge vrouw beschuldigt er immers twee agenten van achter de aanranding te zitten. De feiten gebeurden op 15 september om 19.30 uur, zo klinkt het bij het Openbaar Ministerie.

Anonieme wagen

Agenten Richard Hall (32) en Eddie Martins (37) reden volgens de mededeling van het OM in burger met een anonieme wagen door het 60ste politiedistrict en moesten tijdens hun shift drughandelaars op heterdaad betrappen en oppakken. Op zeker moment verlieten ze echter zonder toestemming hun post en reden ze naar Calvert Vaux Park in Brooklyn. Iets over 20 uur zetten ze daar een wagen aan de kant. Achter het stuur zat Anna, achterin twee jongens. (lees hieronder verder)

Toen de agenten marihuana in de bekerhouder zagen steken, verplichtten ze iedereen uit te stappen. Anna gaf toe dat de drugs van haar waren, net als twee pillen clonazepam (een geneesmiddel tegen epileptische aanvallen). Ze werd geboeid en achter in de politiewagen gestopt. Haar vrienden mochten doorrijden. “Martins zou de jonge vrouw daarop gezegd hebben dat hij en zijn partner freaks waren en gevraagd hebben wat ze wilde doen om onder de arrestatie uit te raken”, klinkt het.

Pillen

Vervolgens zou hij het geboeide meisje verplicht hebben om hem oraal te bevredigen, terwijl hij naast haar achterin de wagen zat. Daarna zou hij haar ook verkracht hebben. Vervolgens wisselde hij met zijn partner van plaats en reed hij terwijl Richard Hall het meisje aanrandde. Daarna mocht Anna haar vrienden bellen en hen vertellen dat ze vrijgelaten was. “Ze zouden haar de pillen teruggegeven hebben en gezegd hebben dat ze haar mond moest houden”, volgens de verklaring van het OM. (lees hieronder verder)

Anna Chambers Anna Chambers added a new photo.

Maar Anna vertelde haar vrienden wél wat er gebeurd was en trok met haar moeder naar het Maimonides Medical Center in Brooklyn, waar een verkrachtingskit werd klaargemaakt. Even na 22 uur vielen er opeens negen agenten binnen, die de jonge vrouw begonnen te intimideren. “Hoe weet je eigenlijk dat het echte agenten waren”, zei een van hen volgens Michael David. “Heb je niet al eens eerder een klacht ingediend tegen agenten?” Volgens haar advocaat is dat niet het geval en wilde de man haar alleen maar bang maken. “Je weet niet waar je het over hebt”, klonk het ook in het Russisch, de moedertaal van de moeder van Anna.

Wapens

Daarop verklaarde Anna dat haar twee aanvallers in de wagen wapens en handboeien bij zich hadden gehad en dat de politieradio aanstond. Volgens haar advocaat probeerde de agent in het ziekenhuis zijn naamplaatje te bedekken en was hij zo aanhoudend dat hij de moeder van Anna bijna volgde tot op het toilet. Een verpleegster zei haar dat ze sterk moest zijn voor haar dochter en zich niet mocht laten doen. (lees hieronder verder)

Anna Chambers Purple nurple

Uiteindelijk diende Anna toch een klacht in en een forensisch team vond DNA van beide beschuldigden op haar. De twee werden vorige maand aangehouden en meteen geschorst zonder behoud van loon. Intussen namen ze ontslag. Een jury heeft hen nu na een week van verhoren in staat van beschuldiging gesteld voor onder meer seksuele aanranding, verkrachting, ontvoering en wangedrag. Ze zijn vrij op borg en moeten zich op 18 januari voor de rechter verantwoorden. Ze riskeren 25 jaar cel.

Toestemming

Volgens de verdediging zou het bewijs voor de meeste aanklachten echter niet sluitend zijn. De beklaagden beweren ook dat de seks met wederzijdse toestemming gebeurde. Er wordt daarvoor ook verwezen naar de sociale media van Anna, waarop ze soms in uitdagende poses te zien is. Iets waar de advocaat van de vrouw niet kan mee lachen. “Wat ze ook post of draagt, dat heeft niets van doen met de brutale manier waarop ze verkracht is”, klinkt het. “Stop met haar de schuld te geven.” (lees hieronder verder)

Anna Chambers Is this provocative?

Opmerkelijk aan de zaak is ook dat het slachtoffer zich niet inhoudt op Twitter en Facebook en daar duidelijk haar ongenoegen laat blijken over het feit dat ze niet wordt geloofd en dat haar aanvallers op borg vrij zijn. “Ze wil gewoon haar kant van het verhaal vertellen”, aldus haar advocaat. “Ze is er erg van aangedaan, ongelukkig en bang voor de politie.”

De jonge vrouw eist nu 50 miljoen dollar van de stad New York als schadevergoeding.

NYPD cops plead not guilty to rape charges https://t.co/eCIIYb21yB via @nypmetro YOU ARE GUILTY. STOP WITH THE BULLSHIT. Anna Chambers(@ annaaachambers) link