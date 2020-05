“Amy Klobuchar benaderd voor running mate van Joe Biden” mvdb

22 mei 2020

16u13

Bron: CBS News 2 Joe Biden kiest een vrouwelijke vice-president, maar wie het wordt weten we pas tegen de zomer. Een tiental namen doen de ronde met gouverneur Gretchen Whitmer en senator Kamala Harris als grote kanshebbers. CBS News tipt Amy Klobuchar, zelf oud-presidentskandidaat. De centrumfiguur uit Minnesota is officieel benaderd, zo vernam de zender van bronnen.

De 59-jarige voormalige advocaat en voormalig openbaar aanklager die sinds 2006 onafgebroken in de Senaat zetelt, ondergaat volgens CBS een doorlichtingsproces waarbij interviews, belastingaangiften en toespraken volop worden uitgeplozen. Dit om de kans op eventuele schandalen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 3 november te voorkomen.



Bij de Democratische voorverkiezingen eindigde Klobuchar in februari in New Hampshire (na Iowa, traditioneel de tweede voorverkiezing op de kalender) verrassend derde met 20 procent. Biden leek toen helemaal uitgeteld met nog geen 9 procent. Klobuchar kon ook goeie resultaten boeken in Midwest-staten, maar kon die positieve trend niet aanhouden. Ze stapte in maart uit de race, op een ogenblik dat Biden alsnog laat kwam opzetten.

De Democraten verloren in 2016 Midwest-staten als Michigan en Wisconsin aan Trump, net als Iowa, Ohio en Pennsylvania. Het kamp-Biden meent dat een figuur als Klobuchar de geknipte persoon is om misnoegde kiezers uit deze staten aan te spreken om zo deze opnieuw Democratisch te kleuren. Zowel Biden als Klobuchar profileren zich als centrumkandidaten en keken kritisch naar de ‘linkse’ plannen van Bernie Sanders, die sneller dan verwacht de handdoek in de ring gooide.

De campagne voor de presidentsverkiezingen is door de coronacrisis haast helemaal stilgevallen. Als het aan Donald Trump ligt, wordt het verbod op verkiezingsbijeenkomsten snel afgebouwd. Hij wil vanaf juni opnieuw verkiezingsrally’s in de open lucht houden, “want er is veel vraag naar.” Ook hij richt zijn pijlen op Wisconsin en Michigan.