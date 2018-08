"Amsterdamse moskee bood onderdak aan IS-gangers"

03 augustus 2018

De omstreden Amsterdamse El Tawheed-moskee heeft onderdak geboden aan IS-gangers en terroristen. Dat blijkt uit een foto van een 'jihadclub' in de moskee en informatie van politiebronnen. De informatie was bekend bij justitie, toch is de moskee nooit gesloten. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf.