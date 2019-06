‘Amper’ 1 miljoen dollar bij scheiding en geen toelage meer als dochter in leger ging: dit stond in huwelijkscontract Donald Trump en Marla Maples KVDS

05 juni 2019

13u59

Bron: Vanity Fair, The New York Times 0 Het Amerikaanse magazine Vanity Fair is erin geslaagd de hand te leggen op het huwelijkscontract dat de Amerikaanse president Donald Trump destijds afsloot met zijn tweede vrouw Marla Maples. Daaruit blijkt dat hij na de lelijke – en vooral peperdure – echtscheiding van zijn eerste vrouw Ivana niets aan het toeval over wilde laten om zijn geld te beschermen.

“De beste seks die ik ooit heb gehad.” Met dat citaat van Marla Maples op de voorpagina van de New York Post begon de relatie tussen Donald Trump en de schoonheidskoningin uit Georgia aan een publiek leven in 1990. Ze hadden elkaar een jaar eerder leren kennen, toen het huwelijk van Trump en Ivana in ruw water zat. En Marla bleek alles te zijn wat zijn eerste vrouw niet was en omgekeerd.

Droom

Waar Ivana een statige Europeaanse was met koninklijke allures, bleek Marla een Amerikaanse meisje van bescheiden komaf dat naar New York was gekomen met de droom bekend te worden. Toen de scheiding van Trump en Ivana er in 1992 doorkwam, was dat ook een beslissend moment voor Trumps relatie met Marla. Hoewel hij in verscheidene media opschepte over alle vrouwen die hij tijdens zijn vrijgezellenleven in bed kreeg, had het monogame leven ook voordelen. Trump leed toen al aan smetvrees en was doodsbang dat hij een ziekte zou oplopen.





Hoewel hij de relatie met Marla aanvankelijk verbrak – in een brief die hij haar via koerierdienst FedEx stuurde, volgens een bron van Vanity Fair – kwam het koppel toch weer samen. Ze werden zelfs zwanger van hun eerste kind samen. Marla wilde dolgraag trouwen en nadat ze bevallen was van hun dochter Tiffany in oktober 1993, deed Trump haar een aanzoek. (lees hieronder verder)

Twee factoren zouden daarin een belangrijke rol gespeeld hebben, volgens Vanity Fair: het feit dat de conservatieve ouders van Trump er niet mee konden lachen dat hij vader was geworden van een buitenechtelijk kind en zakelijke problemen. Hoewel hij er in die periode mee uitpakte dat hij een miljardair was, zou zijn imperium in puin gelegen hebben. Om zijn schulden af te betalen wilde hij met zijn slabakkende casino’s naar de beurs gaan, maar zijn privéproblemen met Ivana schrokken investeerders op Wall Street af. Een huwelijk met Marla zou de beleggers kalmeren.

Landgoed

Na zijn peperdure echtscheiding van Ivana – ze kreeg 14 miljoen dollar, een toelage van 650.000 dollar per jaar voor de opvoeding van hun drie kinderen en een landgoed in Greenwich – wilde hij echter dat Marla een huwelijkscontract zou ondertekenen. Zo zou ze niet achter zijn geld aan kunnen gaan, mocht het met haar ook ooit tot een scheiding komen.

Haar daarvan overtuigen was een ander paar mouwen, want Maples hield de boot af. Trump gebruikte uiteindelijk haar zwakte – dat ze echt héél graag met hem getrouwd wilde zijn – om zijn slag thuis te halen. Hij dreigde er zelfs mee om hun intussen al geplande huwelijk te annuleren als ze niet toegaf. 24 uur voor de gasten zouden arriveren, tekende ze uiteindelijk. Aan journalisten vertelde ze later dat ze bedongen had dat het contract na vijf jaar heronderhandeld zou worden. (lees hieronder verder)

Dat zou geen overbodige luxe zijn, want het contract was erg rigide. Volgens het document - dat Vanity Fair in handen kreeg - hoefde ze op niet veel te rekenen. Naar verluidt zou ze 25 miljoen dollar hebben gevraagd, maar kreeg ze ‘amper’ 1 miljoen als ze binnen de vijf jaar uit elkaar zouden gaan. Plus nog eens 1 miljoen om een huis te kopen. Trump zou ook de toelage van 100.000 dollar voor Tiffany stopzetten als die 21 werd. Dat kon vervroegd worden als ze eerder een voltijdse baan had, in het leger zou gaan of bij het Vredeskorps (dat hulp biedt in het buitenland).

Maples moest ook afzien van enige claim op toekomstige inkomsten en erfenissen van Trump. En ze moest haar mond houden. Tijdens de scheiding van Ivana was het leven van Trump op straat gegooid en had zijn imago een flinke deuk gekregen. Dat wilde hij geen tweede keer meemaken. Maples beloofde daarop dat ze “geen dagboek, memoires, geen brief, verhaal, foto, interview, artikel, essay of ook maar iets” zou (laten) publiceren over hun huwelijk.

Tiffany

Een heronderhandeling van het contract na vijf jaar zou er uiteindelijk nooit komen. Het koppel besloot er na vier jaar een punt achter te zetten. Maples verhuisde naar Californië, waar ze Tiffany opbracht buiten het licht van de schijnwerpers. Volgens de bron van Vanity Fair zou Maples tijdens de presidentscampagne in 2016 overwogen hebben om haar stilzwijgen te doorbreken en toch haar memoires uit te brengen, maar zou ze daarvan hebben afgezien na een gesprek met Trump en zijn dochter Ivanka. (lees hieronder verder)

Interessant om weten: het document licht ook een tip van de sluier over het vermogen van Trump. Bij het opmaken van een huwelijkscontract moeten beide partijen bekendmaken hoeveel geld ze hebben. Maples zou op dat moment 100.000 dollar op haar rekening gehad hebben, Trump was naar eigen zeggen 1,17 miljard dollar waard.

Bankroet

Dat is wel opmerkelijk, want eerdere onderzoeksjournalistiek wees uit dat hij (omgerekend) meer dan 400 miljoen van zijn vader kreeg en tussen 1985 en 1994 meer dan een miljard verloor, volgens documenten van de IRS (de Amerikaanse belastingdienst). Drie van zijn casino’s waren bankroet gegaan en hij had een openstaande schuld van 3,4 miljard dollar. Zijn schuldeisers hadden hem zelfs op een ‘uitkering’ van 450.000 dollar per maand gezet en hij was verplicht om onder meer zijn jacht ‘Trump Princess’ en zijn ‘Trump Shuttle’ luchtvaartmaatschappij te verkopen.