Amnesty International: "Europese landen misbruiken wet om mensen te vervolgen die migranten helpen"

03 maart 2020

In verschillende Europese landen worden de wetten tegen mensensmokkel en terrorisme misbruikt om mensen die zich solidair tonen met migranten te vervolgen en te intimideren. Daardoor komen mensen in de problemen die warme kledij uitdelen, onderdak bieden, of levens redden op zee. Dat blijkt dinsdag uit een rapport van Amnesty International.

In het rapport “Punishing compassion: solidarity on trial in Fortress Europe” focust Amnesty International op acht Europese landen waarin tussen 2017 en 2019 mensenrechtenverdedigers vervolgd werden. Het gaat om Kroatië, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

Zo zijn mensen die migranten op zee hebben gered in Italië het voorwerp geworpen van smeercampagnes of strafonderzoeken. De Italiaanse autoriteiten hebben ook al meermaals reddingsschepen in beslag genomen. In Spanje worden de activiteiten van ngo-schepen dan weer ingeperkt door te dreigen met boetes tot 901.000 euro, zo hekelt Amnesty.

Spionage

Het rapport beschrijft voorts dat vrijwilligers die op het Griekse eiland Lesbos aan migranten hulp boden maandenlang in voorhechtenis hebben gezeten op verdenking van spionage en het faciliteren van irreguliere binnenkomst. In Kroatië zijn enkele ngo’s dan weer vervolgd omdat ze gerapporteerd hadden hoe mensen door de politie met disproportioneel geweld teruggeduwd werden op de grens met Bosnië en Herzegovina en Servië.

Amnesty roept de Europese overheden nu op om maatregelen te nemen die een einde maken aan het misbruik van de wetgeving. Zo moet de definitie van het misdrijf verduidelijkt worden, door de vereiste van een financieel of materieel voordeel erin op te nemen en ook door een duidelijke uitzondering in te voeren voor humanitaire daden. Er moet voor gezorgd worden dat niemand vervolgd kan worden wegens het opkomen voor mensenrechten, klinkt het nog.

“Schande”

“De autoriteiten moeten stoppen met het criminaliseren van mensenrechtenverdedigers. De geschiedenis zal niet mild oordelen over regeringen die het redden van mensenlevens als een misdaad beschouwen”, zegt Elisa De Pieri, onderzoeker bij Amnesty International.

“Vele mensen doorheen Europa tonen veel meer mededogen en menselijkheid ten aanzien van mensen op zoek naar veiligheid dan hun eigen regeringen. Het is een schande dat mensenrechtenverdedigers het doelwit worden van overheden die hun grenzen willen afschermen tegen elke kost, zelfs ten koste van mensenlevens.”