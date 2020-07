“Amfetaminepillen ter waarde van 1 miljard euro werden verzonden in opdracht van Assad” SVM

04 juli 2020

18u50

Bron: Der Spiegel 0 De 84 miljoen amfetaminepillen die in Italië onderschept werden, zijn geproduceerd en verzonden in opdracht van de clan-Assad. Dat meldt ‘Der Spiegel’. Eerst werd gedacht dat terreurgroep IS zich met de drugs verrijkt zou hebben, maar specialisten maakten brandhout van die bewering. De Duitse krant levert nu sterke aanwijzingen dat de Syrische president Bashar al-Assad achter de operatie zou zitten.

De pillen wogen in totaal veertien ton, goed voor een straatwaarde van één miljard euro. Ze werden ontdekt in de haven van Salerno en zaten -verspreid over drie containers- verborgen tussen een lading papier. Volgens de Italiaanse politie ging het om “de grootste inbeslagname van amfetaminen wereldwijd”. Amfetaminepillen worden meestal als captagon aan druggebruikers verkocht.

Speurwerk van ‘Der Spiegel’ heeft nu uitgewezen dat een nonkel van Assad een captagon-bedrijf runt. De familie van Assad zwaait bovendien de plak in verschillende van die fabrieken. Officieel wordt er echter enkel verpakkingsmateriaal geproduceerd. En jawel: het typische papier dat daar gemaakt wordt, werd ook gebruikt om de drugs in te pakken. De peperdure lading werd tot slot verscheept uit de haven van Latakia, die onder controle staat van de Assads.

Te veel bijwerkingen

Captagon is al lang verboden in een groot deel van de wereld omdat er te veel bijwerkingen waren. Het goedje bleek daarnaast ook bijzonder verslavend te zijn.

De naam bleef wel voortbestaan in het illegale circuit, waar hij nu voor allerlei pillen op basis van amfetaminen wordt gebruikt. De grootste afzetmarkt ligt in de Golfstaten, met Saoedi-Arabië op kop. Daar wordt de drug vooral aan welstellende twintigers en dertigers verkocht.

