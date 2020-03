“Amerikanen willen moederbedrijf Makro kopen” KVE

03 maart 2020

18u55

Bron: ANP 2 Het Amerikaanse groothandelsconcern Sysco wil naar verluidt Metro, het Duitse moederbedrijf van levensmiddelengroothandel Makro, overnemen. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de Amerikanen Metro al hebben benaderd om hun interesse kenbaar te maken.

Voor Sysco zou het inlijven van Metro een handige manier zijn om uit te breiden in Europa. Via Metro zou Sysco toegang krijgen tot tal van klanten in de hotel-, restaurant- en cateringwereld.

De ondernemingen zijn volgens de bronnen nog met elkaar in gesprek. Het is nog niet zeker of het tot een deal komt. Aan Metro hangt op de beurs momenteel een prijskaartje van zo'n 3,9 miljard euro. Als Sysco toeslaat, zou dit meteen de grootste deal ooit zijn voor het concern.

Metro dook afgelopen kwartaal nog in de rode cijfers. Dat kwam door afschrijvingen op zijn noodlijdende supermarktketen Real, die wordt verkocht aan een beleggersconsortium.