“Amerikaanse troepen in Syrië op hun hoede na Iraanse raketaanval” ADN

08 januari 2020

14u45

Bron: Belga 0 De Amerikaanse soldaten die bij de Syrische Koerden zijn ingezet in het oosten van Syrië, zijn op hun hoede na de nachtelijke Iraanse raketaanval in Irak. Dat meldt het Syrische Observatorium van de Mensenrechten.

Iran vuurde afgelopen nacht een twintigtal raketten af op twee Iraakse bases, waar Amerikaanse troepen zitten. Teheran noemde dat vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die omkwam door een Amerikaanse droneaanval vorige week in Irak.

Patrouilles bij olieveld

De Amerikaanse troepen in Syrië voeren nu zware patrouilles uit nabij het olieveld Koniko, ten noordoosten van Deir ez-Zor in het oosten van Syrië, aldus de ngo. Ook militieleden van de door de VS gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) werden gespot op gepantserde voertuigen, met raketlanceerders, tijdens patrouilles in het gebied.



Nog volgens het observatorium vliegen Amerikaanse drones aanhoudend boven het gebied van de Eufraat. Het is niet duidelijk hoeveel Amerikaanse soldaten zich nog bevinden in het land.