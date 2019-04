‘Amerikaanse talibanstrijder’ John Walker Lindh komt in mei vrij IB

18 april 2019

06u56

Bron: Belga 0 John Walker Lindh, bijgenaamd de ‘Amerikaanse talibanstrijder’, mag vermoedelijk in mei de gevangenis verlaten, na 17 jaar in de cel te hebben doorgebracht. Lindh werd eind november 2001 gevangengenomen in de buurt van Mazar-i-Sharif in Afghanistan.

Op dat moment waren de VS net begonnen met hun militaire campagne tegen het talibanregime en het terreurnetwerk al-Qaïda van Osama bin Laden. De campagne was een gevolg van de aanslagen van 11 september.

Volgens documenten die recent aan de rechtbank werden overgemaakt, zal de 38-jarige Amerikaan vermoedelijk op 23 mei de poort van de federale gevangenis in Indiana achter zich dicht trekken.

Tot moslim bekeerde katholiek

Lindh werd geboren in een katholiek gezin, maar bekeerde zich tijdens zijn schooljaren in San Francisco tot de islam. Hij was pas 17 jaar oud toen hij in 1998 naar Jemen trok om er Arabisch te gaan studeren. In 2001, vier maanden voor de aanslagen van 11 september, ging hij naar Afghanistan, waar hij de rangen van de taliban vervoegde.

Na zijn gevangenneming door de Amerikanen werd hij teruggestuurd naar de Verenigde Staten om er berecht te worden. De jongeman, die naar eigen zeggen gefolterd werd tijdens zijn opsluiting, pleitte schuldig aan het verlenen van diensten aan de taliban en aan illegaal wapenbezit.

Goed gedrag

Hij werd veroordeeld tot 20 jaar cel, maar komt nu vervroegd vrij op probatie wegens goed gedrag. Wel kreeg hij strikte voorwaarden opgelegd. Zo zullen zijn internetactiviteiten de komende drie jaar voortdurend worden gemonitord en mag hij online enkel in het Engels communiceren. Contact met extremisten of het raadplegen van extremistische of terreurgerelateerde informatie is logischerwijze eveneens verboden.

De man, die in 2013 de Ierse nationaliteit verkreeg, mag tot slot zonder toestemming van de rechtbank de komende drie jaar ook niet naar het buitenland reizen.