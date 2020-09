“Amerikaanse spion” opgepakt bij raffinaderij in Venezuela Joost de Jong RL

12 september 2020

05u20

Bron: AD.nl 0 Volgens de Venezolaanse president Nicolás Maduro hebben veiligheidstroepen in het land een Amerikaanse marinier opgepakt terwijl hij spioneerde bij de grootste olieraffinaderij van het land.

In een toespraak die rechtstreeks op televisie werd uitgezonden, zei Maduro dat de man donderdag is aangehouden in de noordwestelijke staat Falcón. Hij spioneerde daar volgens de Venezolaanse leider bij de Amuay- en Cardon-raffinaderijen.

“De Venezolaanse troepen hebben een marinier opgepakt, die heeft gediend op een CIA-basis in Irak”, aldus Maduro in zijn speech. “Hij was zwaarbewapend en had grote hoeveelheden dollars op zak.” Volgens de Venezolaanse president heeft de man een verklaring afgelegd. Verdere details gaf Maduro nog niet. Hij kondigde aan snel met meer informatie over de vermeende spion te komen, zoals zijn naam en foto's.

Ook zei de Venezolaanse leider in zijn toespraak dat veiligheidstroepen woensdag een plan hebben verijdeld om explosie te laten plaatsvinden bij een andere raffinaderij, El Palito in de provincie Carabobo. Hij drong er bij de werknemers in de oliesector op aan alert te zijn op mogelijke aanvallen.

Buitenlandse imperium

“Het buitenlandse imperium wil wraak op Venezuela”, aldus Maduro, die de Verenigde Staten als zijn grote vijand ziet. “Het wil voorkomen dat Venezuela olieproducten produceert.” Het Witte Huis noch het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd op de mededeling van Maduro.

Vorige maand veroordeelde een Venezolaanse rechtbank twee voormalige Amerikaanse mariniers tot 20 jaar cel vanwege hun rol in een mislukte invasie in mei van dit jaar.

Amuay en Cardon vormen samen het Paraguana-raffinaderijcomplex, dat een verwerkingscapaciteit heeft van 971.000 olievaten per dag. De laatste jaren heeft het complex echter meerdere keren te maken gehad met uitval van de productie. Volgens de oppositie in Venezuela is dat het gevolg van mismanagement en een gebrek aan onderhoud.

Olie maakte van Venezuela ooit een welvarend land, maar momenteel verkeert de oliestaat in een ernstige sociale, economische en brandstofcrisis, onder meer door een aanhoudende daling van de olieprijzen en de economische sancties van de Verenigde Staten tegen het Zuid-Amerikaanse land.



