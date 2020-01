“Amerikaanse soldaten in Irak waren gewaarschuwd voor raketaanval” KVDS

08 januari 2020

07u41

Bron: Belga 0 De Amerikaanse soldaten in Irak waren gewaarschuwd voor de Iraanse raketaanval. Dankzij een snel alarm konden zij die zich in een gevarenzone bevonden, zich in veiligheid brengen in bunkers. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN op gezag van een legerfunctionaris.

Vijf dagen na de eliminatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de Amerikanen, heeft Iran woensdag raketten afgevuurd op twee luchtmachtbases in Irak waar Amerikaanse soldaten ondergebracht zijn. Het gaat om de bases van Aïn al-Assad en Erbil.

Schade

Volgens de Iraanse Revolutionaire Garde is de basis Aïn al-Assad "volledig verwoest".





Vooralsnog zijn er geen berichten over mogelijke slachtoffers of schade. De zender Sky News Arabia had bericht dat vijf Iraakse soldaten gewond zijn geraakt bij de aanval, maar er is geen onafhankelijke bevestiging.